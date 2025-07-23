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ET: Брюс Уиллис почти перестал говорить, читать и ходить

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Американский актер Брюс Уиллис вероятно почти перестал говорить, читать и ходить. Ухудшение состояния случилось на фоне прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции.



Даже несмотря на это, врачи оценивают состояние артиста как стабильное.

«Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — передает издание Express Tribune.

Брюс Уиллис является одним из самых популярных актеров в мире. Он известен ролями во множестве фильмов, которые считаются культовыми. Брюс снимался в «Крепком орешке», «Криминальном чтиве», «Армагеддоне» и «Пятом элементе». О лобно-височной деменции стало известно в 2023 году.
Иван Мусатов

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