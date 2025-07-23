ET: Брюс Уиллис почти перестал говорить, читать и ходить
Американский актер Брюс Уиллис вероятно почти перестал говорить, читать и ходить. Ухудшение состояния случилось на фоне прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции.
Даже несмотря на это, врачи оценивают состояние артиста как стабильное.
«Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — передает издание Express Tribune.
Брюс Уиллис является одним из самых популярных актеров в мире. Он известен ролями во множестве фильмов, которые считаются культовыми. Брюс снимался в «Крепком орешке», «Криминальном чтиве», «Армагеддоне» и «Пятом элементе». О лобно-височной деменции стало известно в 2023 году.