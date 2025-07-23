ET: Брюс Уиллис почти перестал говорить, читать и ходить

23 июля 2025, 05:35

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Американский актер Брюс Уиллис вероятно почти перестал говорить, читать и ходить. Ухудшение состояния случилось на фоне прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции.





Даже несмотря на это, врачи оценивают состояние артиста как стабильное.





«Афазия и лобно-височная деменция у Брюса Уиллиса прогрессировали до такой степени, что он едва может говорить, читать или ходить», — передает издание Express Tribune.