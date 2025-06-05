Газманов представит на фестивале «Элбэдэн» обновленную программу «Русский мир»
Первый день фестиваля исторической реконструкции «Элбэдэн», который пройдет 21 и 22 июня в деревне Альвидино Пестречинского района, закончится концертом народного артиста России, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» Олега Газманова.
Гости мероприятия услышат обновленную программу «Русский мир» — музыкальный проект, который объединяет людей в тяжелое для страны время. В программу вошли как хорошо популярные песни «Офицеры», «Мои ясные дни», так и новые композиции: «Русский мир», «Танки», «Вперед, Россия!», сообщил «Татар-информ».
Помимо прочего, гостей фестиваля ждет интересная концертная программа. На сцене появятся лучшие артисты Пестречинского района — лауреаты республиканских и международных конкурсов, а еще исполнители патриотического репертуара из Татарстана и Башкирии.
Фестиваль проводится в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети», который направлен на воспитание патриотизма, нравственных ценностей и стремления к укреплению суверенитета РФ.
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