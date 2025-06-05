Симоньян дала один зарок после комы Кеосаяна

05 июня 2025, 17:15

Симоньян заявила. что дала зарок не покупать лично себе ничего лишнего

Маргарита Симоньян (Фото: Телеграм @msimonyan)

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян дала один зарок, связанный с ее мужем, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном, который находится в коме. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.





Недавно Маргариту критиковали за ее стиль в одежде. Со слов главреда RT, она носит то, что нравится ее мужу. Она подчеркивала, что устала читать «хамоватые диалоги о декольте, помаде и прочем».



Накануне Симоньян опубликовала свое фото в лосинах.





«Еще и кепка меховушка летом! Если уж бесить недругов, так по полной программе», — написала одна из подписчиц.

«Я дала зарок не покупать лично себе ничего, кроме лекарств и нужной для эфира косметики, пока Тигран не вернется домой. Так что хожу в том, что есть дома», — уточнила журналистка.