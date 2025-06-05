Фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом может не выйти в России

05 июня 2025, 18:08

Общественники требуют убрать фильм «Во сне ты горько плакал» с проката

Иван Ургант ( Фото: Instagram* @urgantcom )

На Международном фестивале «Литература и кино» в Гатчине анонсирован показ фильма «Во сне ты горько плакал», где снялся Иван Ургант. Однако против его выхода в прокат выступили активисты движения «Зов народа».