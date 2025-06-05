Фильм «Во сне ты горько плакал» с Ургантом может не выйти в России
Общественники требуют убрать фильм «Во сне ты горько плакал» с проката
На Международном фестивале «Литература и кино» в Гатчине анонсирован показ фильма «Во сне ты горько плакал», где снялся Иван Ургант. Однако против его выхода в прокат выступили активисты движения «Зов народа».
Общественники подготовили обращение, аргументируя свою позицию антипатриотической позицией Урганта. Они напомнили о словах Дмитрия Медведева о недопустимости поддержки лиц с подобной позицией.
Ранее Виктория Цыганова критиковала Минюст за отсутствие статуса иноагента у Урганта и Пугачевой.
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