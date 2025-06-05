Умер сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий
В этот четверг, 5 июня, скончался сооснователь рок-группы «Аквариум», поэт и драматург Анатолий Гуницкий, также известный под именем Джордж. Как сообщает Starhit, причиной смерти стало онкологическое заболевание.
По данным издания, еще вчера лидер группы Борис Гребенщиков* в личном блоге обратился к поклонникам за поддержкой, сообщив о тяжелом состоянии своего друга.
«Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — написал рокер на своей странице в Instagram**.Дата и место прощания с автором песен пока не объявлены. Как дополняет Газета.ru, о серьезных проблемах со здоровьем у Анатолия Гуницкого поклонники узнали в 2020-м. Участники группы неоднократно организовывали сбор средств, чтобы оплатить дорогостоящее лечение своего коллеги. При этом точный диагноз музыканта не разглашался.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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