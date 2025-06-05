Умер сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

05 июня 2025, 16:17

Фото: iStock/Diy1

В этот четверг, 5 июня, скончался сооснователь рок-группы «Аквариум», поэт и драматург Анатолий Гуницкий, также известный под именем Джордж. Как сообщает Starhit, причиной смерти стало онкологическое заболевание.





По данным издания, еще вчера лидер группы Борис Гребенщиков* в личном блоге обратился к поклонникам за поддержкой, сообщив о тяжелом состоянии своего друга.

«Все, кто может, пожалуйста, помолитесь за Джорджа. Он очень болен», — написал рокер на своей странице в Instagram**.