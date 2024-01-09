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Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года

Гендиректор «Формулы кино» Васясин назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года
09 января 2024, 16:01
Фото: IStock/batuhan toker

Фото: IStock/batuhan toker

Российские кинотеатры заработали за новогодние каникулы рекордные 5,8 млрд рублей. Такой доход на 95% обеспечили российские картины. Лидерами по сборам стали «Холоп 2» (2,6 млрд), «Бременские музыканты» (1,96 млрд) «Три богатыря и Пуп Земли» (614 млн), а также анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Сине парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в эфире «Радио 1» отметил, что сборы в этом году выросли на 29% по отношению к такому же периоду 2023-го года. Однако в пересчёте на людей, в кинотеатры пришло всего на 9% больше россиян в сравнении с прошлым годом.
«За восемь дней праздников у людей была возможность сходить ни один раз и посмотреть не только бременских музыкантов или холопа. Особенно учитывая холодную погоду, народ успевал сходить и два, и три, и четыре раза в кино. Если говорить про 2023 год, то он получился удовлетворительный. Он не такой пессимистичный, как мы рисовали его в декабре позапрошлого года. И не такой оптимистичный, как 2019 год, когда индустрия показала 55 миллиардов. В 2023 году индустрия закрыла где-то порядка 39 миллиардов, но порядка 20% – это полулегальный контент. Что будет в 2024 году – посмотрим», — сказал он.

Васясин подчеркнул, что одновременный выход фильмов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» оказался удачным, поскольку аудитории у картин разные. По мнению эксперта, россияне теперь ждут новые премьеры. Среди самых ожидаемых Васясин выделил картины «Мастер и маргарита», «Лёд 3» и «Сто лет тому вперед».

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В подмосковном музее пройдет лекция «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе»
09 января 2024, 14:26

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Музей-заповедник Архангельское приглашает на лекцию «Новый год в Японии: язычество в мегаполисе». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 14 января в кинолектории музея-заповедника Архангельское.

«Гостям расскажут об особенностях религиозной культуры Японии, о том, как сакральные символы проникают в мир высоких технологий, кто такие семь богов Счастья. также желающие смогут узнать о том, как проходит Новый Год в родовом храме. Отдельная часть лекции будет посвящена гейшам. Они — хранительницы традиционной культуры Японии. Их костюмы, причёски, ритуалы несут особый, сакральный смысл. Посетители узнают об их символизме и связи с Новогодними традициями», - поделились в ведомстве.
Стоит отметить, что лекцию проведет мифолог, фольклорист, буддолог, писательница и переводчик, кандидат филологических наук, профессор Университета истории культур Александра Баркова.

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В Подмосковье пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких
09 января 2024, 12:04

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Электростале пройдет рождественская встреча с потомком князей Трубецких. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Встреча пройдет 11 января в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева. В рамках мероприятия гости смогут пообщаться с председателем Общества памяти Императорской гвардии, прямым потомком князей Трубецких Александром Александровичем Трубецким.

«Тема встречи посвящена русским традициям и Рождеству. Мероприятие пройдет в сопровождении музыкальных композиций. Их исполнят студенты специальности «Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное пение», класса преподавателя Л. В. Китаевой музыкального колледжа им. А. Н. Скрябина», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что вход на мероприятие ​для все желающих свободный. Возрастное ограничение ​встречи 12 .

Начало в 12:00 ​в историко-художественном музее им. И. И. Алексеева в городском округе Электросталь.

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#подмосковье
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CBS: Киллиан Мёрфи получил «Золотой глобус» за главную роль в «Оппенгеймере»
08 января 2024, 06:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер»
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом кинопремии в номинации «Лучшая режиссерская работа».

«Золотой глобус» ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

Помимо Мёрфи и Нолана, награды на нынешнем «Золотом глобусе» получили Эмма Стоун и Роберт Дауни-младший, а также главный конкурент нолановского фильма в 2023 году среди зрителей и кинокритиков — картина «Барби» режиссёра Греты Гервиг.

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#актёр
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В храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
РПЦ: в храм Христа Спасителя привезли «Троицу» Рублева
06 января 2024, 00:54

Фото: iStock/laimdota

Икона «Троица» Андрея Рублева прибыла в храм Христа Спасителя в Москве и будет находиться там во время празднования Рождества, сообщил сайт РПЦ.
Во время торжественной службы в храме богослужение проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Изображение Святой Троицы поместили в специальный киот, установленный у правого клироса храма», - гласит сообщение.
Перед иконой был также совершен молебен.

Эта икона была доставлена из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.

В мае прошлого года икона «Троица» была передана РПЦ после того, как с 1929 года хранилась в Третьяковской галерее.

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#патриарх кирилл
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Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»
05 января 2024, 16:32

Фото: iStock/batuhan toker

Российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссера Клима Шипенко, считает, что серию фильмов надо обязательно продолжать. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мне казалось, что у меня совсем небольшая незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится», — приводит слова Сиу «Петербургский дневник».
По словам актера, обстановка во время съемочного процесса была очень веселой. Сиу также отметил, что Павел Деревянко является хорошим комедийным актером, любящим импровизацию, которая всех заставляет улыбаться.

Ранее сообщалось, что главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов.

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#кино
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Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики
Путин поручил создать платформу для переводов русской классики XIX — XX веков
05 января 2024, 15:51

Фото: iStock/artisteer

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы, которая предназначена для переводов произведений русской классики XIX – XX веков. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующее предложение необходимо подготовить Минцифры РФ совместно с Минкультуры России, МИД РФ, а также при участии ИРЛИ РАН. Ответственными лицами назначены: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что библиотечный фонд новых регионов будет пополнен отечественной и зарубежной литературой, а также произведениями, включенными в школьную программу. Президент отметил, что в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около тридцати лет.

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Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова
05 января 2024, 02:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.
Окончившая МВТУ имени Баумана и Воронежский госуниверситет Елена Демидова являлась одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Разбежкиной и Угарова. Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE, а также руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров и мастерской для молодых документалистов.

Среди работ Демидовой имеются такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес», «Саша, Лена и железный дракон» и другие.

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#кино
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Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»
04 января 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, актёр Московского театра «Около дома Станиславского», звезда телесериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация» Константин Желдин скончался в Москве на девяносто первом году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил Заславский.





В 1966-2000 годах Константин Желдин служил в Театре на Таганке, а с 2001 года — на сцене Московского театра «Около дома Станиславского». Среди его знаковых работ — капитан контрразведки Захаров («Адъютант его превосходительства»), следователь гестапо Холтофф («Семнадцать мгновений весны») и связной Штехель в сериале «Ликвидация».

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#кино
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#смерть
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Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
02 января 2024, 20:31

Фото: iStock/cookelma

1 и 2 января в эфире телеканала «Россия» традиционная «Песня года». «Утро.ру» рассказало о том, появление каких звезд вызвало негодование у зрителей.
Сообщается, что большое негодование у публики вызвало появление в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Певицы исполнили знаменитые песни, однако далеко не всем зрителям это понравилось.

«Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум «Песня» только выиграла бы», — приводит «Утро.ру» комментарии возмущенных зрителей.
По информации источника, большинство людей считает, что появление этих звезд на эстраде сейчас является неуместным.

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