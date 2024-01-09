Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года

Российские кинотеатры заработали за новогодние каникулы рекордные 5,8 млрд рублей. Такой доход на 95% обеспечили российские картины. Лидерами по сборам стали «Холоп 2» (2,6 млрд), «Бременские музыканты» (1,96 млрд) «Три богатыря и Пуп Земли» (614 млн), а также анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.