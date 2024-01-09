Гендиректор «Формулы кино» назвал самые ожидаемые фильмы 2024 года

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Российские кинотеатры заработали за новогодние каникулы рекордные 5,8 млрд рублей. Такой доход на 95% обеспечили российские картины. Лидерами по сборам стали «Холоп 2» (2,6 млрд), «Бременские музыканты» (1,96 млрд) «Три богатыря и Пуп Земли» (614 млн), а также анимационный фильм «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки.
Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров «Сине парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в эфире «Радио 1» отметил, что сборы в этом году выросли на 29% по отношению к такому же периоду 2023-го года. Однако в пересчёте на людей, в кинотеатры пришло всего на 9% больше россиян в сравнении с прошлым годом.
Васясин подчеркнул, что одновременный выход фильмов «Холоп 2» и «Бременские музыканты» оказался удачным, поскольку аудитории у картин разные. По мнению эксперта, россияне теперь ждут новые премьеры. Среди самых ожидаемых Васясин выделил картины «Мастер и маргарита», «Лёд 3» и «Сто лет тому вперед».
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«За восемь дней праздников у людей была возможность сходить ни один раз и посмотреть не только бременских музыкантов или холопа. Особенно учитывая холодную погоду, народ успевал сходить и два, и три, и четыре раза в кино. Если говорить про 2023 год, то он получился удовлетворительный. Он не такой пессимистичный, как мы рисовали его в декабре позапрошлого года. И не такой оптимистичный, как 2019 год, когда индустрия показала 55 миллиардов. В 2023 году индустрия закрыла где-то порядка 39 миллиардов, но порядка 20% – это полулегальный контент. Что будет в 2024 году – посмотрим», — сказал он.
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Екатерина Шмакова