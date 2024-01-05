Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»

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Российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссера Клима Шипенко, считает, что серию фильмов надо обязательно продолжать. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мне казалось, что у меня совсем небольшая незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится», — приводит слова Сиу «Петербургский дневник».По словам актера, обстановка во время съемочного процесса была очень веселой. Сиу также отметил, что Павел Деревянко является хорошим комедийным актером, любящим импровизацию, которая всех заставляет улыбаться.
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