Радио1
Главная / Новости / Культура/ Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»

Оливье Сиу: «Надо снимать третью часть «Холопа»

05 января 2024, 16:32
Фото: iStock/batuhan toker

Фото: iStock/batuhan toker

Российский актер французского происхождения Оливье Сиу, сыгравший переводчика как бы Наполеона в комедии «Холоп 2» (12+) режиссера Клима Шипенко, считает, что серию фильмов надо обязательно продолжать. Об этом пишет «Петербургский дневник».
«Мне казалось, что у меня совсем небольшая незаметная роль, однако мне каждый день звонят знакомые и говорят, что они меня видели, что фильм им очень понравился. Мне кажется, если два фильма вышли такими хорошими, если люди их полюбили, то нужно обязательно снимать и третий. И обязательно приглашать туда меня, тогда снова все получится», — приводит слова Сиу «Петербургский дневник».
По словам актера, обстановка во время съемочного процесса была очень веселой. Сиу также отметил, что Павел Деревянко является хорошим комедийным актером, любящим импровизацию, которая всех заставляет улыбаться.


Ранее сообщалось, что главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов.

Читайте также:

Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

В Петербург стало приезжать больше российских туристов с высоким доходом
#фильм
#люди
#петербург
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики
Путин поручил создать платформу для переводов русской классики XIX — XX веков
05 января 2024, 15:51

Фото: iStock/artisteer

Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая представить предложения по созданию цифровой платформы, которая предназначена для переводов произведений русской классики XIX – XX веков. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующее предложение необходимо подготовить Минцифры РФ совместно с Минкультуры России, МИД РФ, а также при участии ИРЛИ РАН. Ответственными лицами назначены: министр цифрового развития Максут Шадаев, министр культуры Ольга Любимова и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что библиотечный фонд новых регионов будет пополнен отечественной и зарубежной литературой, а также произведениями, включенными в школьную программу. Президент отметил, что в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях работает боле тысячи библиотек, однако книги там уже устарели, так как библиотечный фонд не обновлялся около тридцати лет.

Читайте также:

Путин поручил пополнить библиотеки новых регионов книгами классиков

От «Колобка» до Хемингуэя: что читает российская власть

В школах и библиотеках Подмосковья стартовала акция «Литература — школам Донбасса»
#ран
#владимир путин
#сергей лавров
#книги
#библиотеки
#литература
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умерла режиссёр и сценарист Елена Демидова
05 января 2024, 02:21

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Кинорежиссёр-документалист, сценарист Елена Демидова скончалась в Москве на 60-м году жизни. Об этом сообщила в социальных сетях её коллега — режиссёр Марина Разбежкина, не уточнив причину смерти.
Окончившая МВТУ имени Баумана и Воронежский госуниверситет Елена Демидова являлась одной из первых выпускниц Школы документального кино и театра Разбежкиной и Угарова. Она сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом «Культура» и финским телеканалом YLE, а также руководила мастерской документального кино для молодых режиссеров и мастерской для молодых документалистов.

Среди работ Демидовой имеются такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес», «Саша, Лена и железный дракон» и другие.

Читайте также:

Умер основатель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук

Режиссёр Митта полностью утратил трудоспособность из-за инфаркта мозга

Умер режиссер, сценарист и народный артист Грузии Отар Иоселиани
#режиссёр
#смерть
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер актёр Константин Желдин — звезда «Семнадцати мгновений весны»
04 января 2024, 23:31

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Заслуженный артист РСФСР, актёр Московского театра «Около дома Станиславского», звезда телесериалов «Семнадцать мгновений весны» и «Ликвидация» Константин Желдин скончался в Москве на девяносто первом году жизни. Об этом сообщил в своём Telegram-канале ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
«Годы брали свое, но актерский азарт не покидал его. 90 лет — конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — отметил Заславский.





В 1966-2000 годах Константин Желдин служил в Театре на Таганке, а с 2001 года — на сцене Московского театра «Около дома Станиславского». Среди его знаковых работ — капитан контрразведки Захаров («Адъютант его превосходительства»), следователь гестапо Холтофф («Семнадцать мгновений весны») и связной Штехель в сериале «Ликвидация».

Читайте также:

Умер актер Черняев, известный по ролям в «Глухаре» и «Склифосовском»

Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон

Найден мёртвым актёр оскароносного фильма «Паразиты» Ли Сан Юн
#актёр
#кино
#театр
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появление в «Песне года» Орбакайте и Варум обернулось скандалом
02 января 2024, 20:31

Фото: iStock/cookelma

1 и 2 января в эфире телеканала «Россия» традиционная «Песня года». «Утро.ру» рассказало о том, появление каких звезд вызвало негодование у зрителей.
Сообщается, что большое негодование у публики вызвало появление в новогоднем концерте Кристины Орбакайте и Анжелики Варум. Певицы исполнили знаменитые песни, однако далеко не всем зрителям это понравилось.

«Весь год сидели в Америке, и нате вам, нарисовались», «Кто их сюда зовет? Зачем они нам?», «Шли бы на фронт помогать солдатам, больше бы пользы было», «Без мяуканья Орбакайте и шептания Варум «Песня» только выиграла бы», — приводит «Утро.ру» комментарии возмущенных зрителей.
По информации источника, большинство людей считает, что появление этих звезд на эстраде сейчас является неуместным.

Читайте также:

В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке

Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе
#приговор
#песня
#киркоров
#шоу
#телевидение
#артист
#певица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге запущена бесплатная экскурсия по блокадной Петроградской стороне
02 января 2024, 17:40

Фото: istockphoto/mundam

Дом культуры известного историка, писателя и краеведа Льва Лурье с 1 января 2024 года сделал бесплатной свою аудиоэкскурсию по Петроградской стороне Санкт-Петербурга. Она посвящена блокадной истории этого района.
В основе этой познавательной и щемящей прогулки — дневниковые записи жителей Петроградской стороны времён Великой Отечественной войны, сообщает Фонтанка.ру.

Здесь есть история о том, как буквально падающие с ног от голода ленинградцы перегружали буханки хлеба из разбомбленной машины на тележки и развозили его по магазинам, не взяв себе ни крошки. Сами, без НКВД и понуканий. Есть рассказ о том, как люди плакали на берегу Малой Невки: у них не хватало сил для того, чтобы разбить лёд и набрать воды для себя и близких. Водопровод не работал из-за обстрелов и мороза. Есть история пекаря Даниила Кютинена, который, работая на хлебозаводе, накормил тысячи и тысячи горожан. Он умер от истощения на рабочем месте 3 февраля 1942 года, ни разу не взяв себе ни крошки из того хлеба, который выпекал.

Экскурсия имеет формат 18 . Маленьким детям, которые живут сейчас благодаря тем, кто умер за них тогда, всё-таки тяжеловато воспринимать суровую и страшную правду блокадных дней. Аудиопрогулка длится два часа. Начинается маршрут у станции метро «Чкаловская», а заканчивается в Пушкарском саду.

Читайте также:

Жители блокадного Ленинграда получат в Подмосковье выплату к 80-летию освобождения города

Для блокадников Ленинграда сделали бесплатный проезд на поездах дальнего следования

В декабре награждённые медалью за оборону Ленинграда получат допвыплаты
#метро
#история
#маршрут
#экскурсия
#жители
#станции
#машины
#блокада ленинграда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские киносказки обогнали в прокате голливудские блокбастеры
Российские зрители предпочитают отечественные сказки голливудским блокбастерам
02 января 2024, 13:33

Фото: istockphoto/shironosov

Главным трендом ушедшего в прошлое 2023 года на кинорынке стало то, что отечественные фильмы-сказки потеснили голливудские блокбастеры с первых мест хит-парадов. Абсолютным лидером кинопроката стал фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка».
Сказочная киноистория с Сергеем Гармашом, Еленой Яковлевой и Фёдором Добронравовым вышла на экраны 1 января 2023 года и сразу захватила лидерство в сердцах (и кошельках) зрителей, напоминает «Коммерсант». Правда, стоит отметить, что в новогодние каникулы этот фильм шёл при полном отсутствии конкурентов. Среди легальных кинорелизов их просто не было, а те кинотеатры, которые демонстрировали блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар. Путь воды» в рамках так называемого предсеансового просмотра, передвинули премьеру на более поздние даты.

Фильм «Чебурашка» собрал за 2023 год в прокате 6,9 миллиарда рублей и стал самой кассовой картиной не только года, но и за всю историю отечественного кинопроката. На втором месте рейтинга кинолент, собравших наибольшее количество денег, расположился ещё один фильм-сказка — «По щучьему велению» Александра Войтинского. Эта картина облегчила кошельки зрителей примерно на 2,5 миллиарда рублей. В десятке лучших по сборам также фильм «Баба Яга спасает мир» — около 603 миллиона рублей.

Мастера киноиндустрии и прокатчики намерены следовать этой тенденции и далее. В первые дни нового года уже вышла на экраны художественная версия «Бременских музыкантов». В марте состоится премьера фильма «Летучий корабль». В следующем году выйдет новый вариант «Волшебника Изумрудного города», запланированы съёмки сказки «Руслан и Людмила», двух версий «Огнива» и так далее. Российские киносказки продолжат радовать зрителей, причём как детей, так и взрослых.

Читайте также:

Названы самые громкие январские кинопремьеры

Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

Россияне назвали лучший фильм 2023 года
#фильм
#корабль
#картина
#каникулы
#лидерство
#кинотеатры
#новогодние каникулы
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые громкие январские кинопремьеры
Самой громкой кинопремьерой января обещают стать «Бременские музыканты»
02 января 2024, 13:13

Фото: istockphoto/LeMusique

В январе в период новогодних праздников кинопрокатчики по традиции реализуют многие ранее анонсированные проекты. В этом году будут как новые постановки, так и продолжения ранее полюбившихся зрителям кинокартин.
Стоит отметить, что в новом сезоне останется в моде неувядающая классика. Любители кино смогут увидеть художественную версию «Бременских музыкантов», а также очередную версию «Мастера и Маргариты», сообщают «Известия». Также состоится премьера давно ожидаемой военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Будут представлены и спортивные фильмы из жизни рестлеров и автогонщиков.

Но главным подарком для зрителей можно, пожалуй, считать продолжения комедии «Холоп» с Милошем Биковичем. Успех первого фильма сделал создание франшизы практически неизбежным. По мнению экспертов, «Холоп-2» остался примерно на уровне первой части картины, хотя практически дублированный сюжет во многом вытягивает неподражаемая харизма Ивана Охлобыстина.

Из ожидаемых новинок следует отметить также фильм-катастрофу «Из глубины» Клаудио Фаха. Всем приятного просмотра!

Читайте также:

Умер дважды номинант на «Оскар» британский актёр Том Уилкинсон

Кинокритик Шнейдеров посоветовал заменить кино театром в новогодние праздники

Лучшие русские новогодние фильмы: что посмотреть для новогоднего настроения
#кино
#фильм
#картины
#воздух
#премьера
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В новогоднем эфире Первого канала прозвучала песня на украинском языке
Украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» в эфире Первого канала
01 января 2024, 13:16

Фото: iStock/Berezko

Рэпер Аким Апачев в эфире «Новогодней ночи» на Первом канале исполнил песню на украинском языке.
Исполнение песни «Пливе кача» произошло вместе с певицей Дарьей Фрей. Перевод названия гласит «Плывет утка».

«Мой город Марии по привычке встречает Георгиевскую ленту. (...) Это мой дом, это мой Крым, это моя земля», — поется в песне, герой которой осуждает действия украинских войск.

Ранее сообщалось, что тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20-х годов. Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс.

Читайте также:

Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе
#земля
#дом
#рэп
#лев лещенко
#город
#герой
#крым
#россияне
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рэп на мове, SHAMAN и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир
01 января 2024, 12:29

Фото: iStock/demaerre

Корреспондент «Утро.ру» рассказал, как звезды эстрады поздравляли россиян на федеральных каналах в этом году.
Тематика «Новогодней ночи на Первом» заключалась в экскурсе по хитам 2010-20 годов. Однако из-за прошедшей в декабре 2023 года «голой» вечеринки мы не увидели некоторых звезд во время новогодних «огоньков». Из выступлений пришлось вырезать номера Филиппа Киркорова и Лолиты.

Россияне смогли увидеть сольные выступления SHAMAN и его дуэт с Пелагеей. Патриотизма новогодней ночи добавили Николай Расторгуев и Олег Газманов.

Своими выступлениями также порадовали Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс. Также военный корреспондент, автор комиксов и певец из Мариуполя Аким Апачев на фоне разрушенного завода «Азовсталь» читал рэп на мове.

«Юрий Антонов из ветеранов сцены с песней "Любимая, любимая, любимая" также попал в концепцию программы. Эта композиция впервые была исполнена в 2021», — пишет «Утро.ру».

Читайте также:

Историк кино Каптерев: Странный юмор «Иронии судьбы» сейчас никому не нужен

«Закрытый показ» с Александром Гордоном вернется в эфир Первого канала 20 января

«Модный приговор» вернется в эфир Первого канала в январе
#приговор
#кино
#лев лещенко
#россияне
#юмор
#антонов
#новый год
#телевидение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф