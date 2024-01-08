Стал известен лучший режиссер года по версии «Золотого глобуса»

Фото: istockphoto/Darwin Brandis
Кристофер Нолан стал лучшим режиссером в 2023 году по версии «Золотого глобуса».
Нолана наградили за фильм-байопик «Оппенгеймер», трансляцию 81-й церемонии, которая происходила в Лос-Анджелесе, вел телевизионный канал CBS.
В этой номинации за победу боролись Мартин Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны», Селин Сон с «Прошлыми жизнями», Гретта Гервиг с картиной «Барби», а также Брэдли Купер с «Маэстро» и Йоргос Лантимос с фильмом «Бедные-несчастные».
Кристофер Нолан шестой раз был номинирован, но премию получил впервые.
«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» и в категории «лучший драматический фильм». Картина является самым кассовым байопиком в истории со сборами 912 млн долларов.
Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
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В этой номинации за победу боролись Мартин Скорсезе с фильмом «Убийцы цветочной луны», Селин Сон с «Прошлыми жизнями», Гретта Гервиг с картиной «Барби», а также Брэдли Купер с «Маэстро» и Йоргос Лантимос с фильмом «Бедные-несчастные».
«Оппенгеймер» получил «Золотой глобус» и в категории «лучший драматический фильм». Картина является самым кассовым байопиком в истории со сборами 912 млн долларов.
Голливудская звезда Киллиан Мёрфи стал лауреатом премии «Золотой глобус» как лучший драматический актёр за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
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Мария Фирсова