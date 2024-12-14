Глава правительства Мишустин соболезнует в связи со смертью Раисы Максимовой

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Смерть актрисы Раисы Максимовой — большая потеря для ее родных и близких, а также для российской культуры и всех россиян, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера. Именно поэтому фильмы и спектакли с ее участием неизменно привлекали внимание широкой публики, пользовались огромной популярностью, покорили сердца миллионов зрителей», — сказано в телеграмме премьера.
Он отметил, что почившая звезда олицетворяла собой пример преданности театральной профессии. Актриса служила в Московском художественном театре им. Чехова. Мишустин заключил, что Максимова — незаурядный, открытый, душевно щедрый человек, какой и останется в сердцах людей. Раисы Максимовой не стало на 96 году жизни 11 декабря.
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