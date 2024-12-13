Смертельная тайна Мурата Насырова: как на самом деле умирал певец и почему никто не поверил в версию о самоубийстве

13 декабря известный певец, прославившийся такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Эти лунные ночи», «Кто-то простит» Мурат Насыров мог отметить своё 55-летие. Однако этому не суждено было случиться: в ночь на 20 января 2007 года артист трагически ушёл из жизни. На тот момент музыканту было 37 лет. Поклонники и друзья Насырова до сих пор не могут понять, что случилось той роковой ночью: страшная случайность или осознанный выбор певца. «Радио 1» расскажет подробности смерти Мурата Насырова.