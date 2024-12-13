Смертельная тайна Мурата Насырова: как на самом деле умирал певец и почему никто не поверил в версию о самоубийстве

Мурат Насыров (фото: социальные сети Натальи Бойко)
13 декабря известный певец, прославившийся такими хитами, как «Мальчик хочет в Тамбов», «Я — это ты», «Эти лунные ночи», «Кто-то простит» Мурат Насыров мог отметить своё 55-летие. Однако этому не суждено было случиться: в ночь на 20 января 2007 года артист трагически ушёл из жизни. На тот момент музыканту было 37 лет. Поклонники и друзья Насырова до сих пор не могут понять, что случилось той роковой ночью: страшная случайность или осознанный выбор певца. «Радио 1» расскажет подробности смерти Мурата Насырова.
Наркотики или случайность, отобравшая жизнь
Утром 20 января 2007 года новость о смерти Мурата Насырова распространилась по СМИ. Сообщалось, что неизвестная женщина позвонила в полицию около полуночи и сообщила, что на улице Вучетича было найдено тело певца.
«По данным следствия, Мурат держал в руках православную икону, а в момент гибели находился в состоянии наркотического опьянения», — писала Lenta.ru.
Странные и загадочные обстоятельства смерти Насырова продолжали появляться. Например, выяснилось, что в руках певца была не икона, а его собственный портрет. В момент гибели он был в своем лучшем концертном костюме, а на шее висел любимый фотоаппарат.
Эти необычные детали вызвали у поклонников и журналистов две противоположных версии случившегося. Согласно первой, перед смертью Насыров принимал наркотики и находился в изменённом состоянии сознания, что и привело к трагедии.
Вторая версия предполагает, что певец не собирался совершать самоубийство, а просто увлёкся поиском идеального ракурса для фотографии, забыв о безопасности. В результате этой банальной, но роковой случайности и произошла трагедия.
«Могу точно сказать — это было не самоубийство, я сердцем чувствую. У Мурата было много планов. Он собирался жениться официально на Наташе, готовился к свадьбе. Должен был поехать в Америку с гастролями, потом на Евразийский музыкальный конкурс. То, что пишут про наркотики — это вранье. Мурат даже не курил и практически не пил, мог пригубить спиртное только по большим праздникам за компанию», — рассказала мама Мурата Хатира Ниязовна в интервью для Комсомольской Правды.
Мурат Насыров (фото: социальные сети Натальи Бойко)
Собирался подняться на крышу
Последними, кто видел Мурата Насырова живым, были его близкие — сын Аким, дочь Лия и тёща Грета Бойко, которые находились с ним в квартире в ту трагическую ночь. Его жена Наталья Бойко была у друзей.
Грета Бойко рассказала, что перед смертью Насыров вёл себя довольно необычно: он нервничал, переживал и беспрерывно метался по квартире. Затем исполнил несколько своих песен, после чего выбежал в подъезд и попытался подняться на крышу, разбудив при этом соседей.
По словам тёщи Насырова, певец утверждал, что его зовут небеса и погибший друг, но Грете удалось утихомирить музыканта и вернуть обратно в квартиру.
Супруга певца Наталья сразу же вернулась домой после произошедшего. На все вопросы она ответила, что Мурат якобы хотел настроить телевизионную антенну, но поскользнулся и случайно упал. Она категорически отвергла любые предположения о том, что причиной трагедии могли стать наркотики или другие вещества.
«Меня много раз спрашивали, а не наркоман ли он. Конечно, нет. Мурат никогда не употреблял наркотики. Он мог, как и все мы, выпить, покурить, но не более. Лично я никогда не замечала ничего подобного за мужем», — говорила супруга артиста в интервью федеральному телеканалу.
Заявление Натальи Бойко подтверждается результатами посмертной экспертизы тела Насырова. Согласно вскрытию, проведённому в Боткинской больнице, в организме певца не было обнаружено следов сильнодействующих веществ.
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Проблемы с психикой
В то же время жена Насырова рассказала о проблемах с психическим здоровьем, которые испытывал её муж в последние годы жизни. По словам Бойко, ещё в 2000 году, после рождения сына Акима, артист начал испытывать проблемы со сном.
«Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал от бессонницы. В результате появилась нестабильность в психике: он то быстро возбуждался, то ходил подавленный. Мурат осознавал это и даже прошел курс лечения. Мы радовались, что есть улучшения. Накануне трагедии Мурат написал новую песню "Ромео и Джульетта", мечтал выступить с ней на Евровидении. Медики позже говорили, что эйфория предшествует сильному спаду, и как человек поведет себя в этом состоянии предугадать сложно», — рассказала Наталья.
Мурат Насыров с сыном Акимом (фото: социальные сети Натальи Бойко)
Врачи посоветовали ему уменьшить рабочую нагрузку и больше отдыхать, а также назначили лекарства. Бойко не сообщила, какие именно.
В то же время его стали одолевать постоянное беспокойство, тревога и беспричинный страх, а также галлюцинации.
«У него стали проявляться депрессивные моменты и срывы. Он мог рассказать о своем состоянии, но причину назвать не мог. Но я не думаю, что Мурат не хотел жить. Может, в тот роковой момент именно его состояние сыграло главную роль», — сказала жена певца.
Мог попасть под влияние секты
Некоторые считают, что депрессия могла способствовать трагической смерти певца Мурата Насырова. Он часто испытывал стресс из-за ярлыка «звезды 90-х» и осознавал, что слава, с которой он переехал в Москву, осталась в прошлом. Его также угнетало отсутствие прогресса в творчестве, так как новые песни не находили отклика у аудитории.
Ходили слухи, что из-за чувства невостребованности певец мог обратиться к сектам и стать зависимым от наркотиков и алкоголя.
Ещё одной важной причиной его душевных страданий стала смерть его близкого друга Баглана Садвакасова, гитариста группы «А’Студио», который погиб в автомобильной аварии летом 2006 года. После этой трагедии Насыров, по некоторым данным, пережил сильный шок, сопровождавшийся видениями, в которых его друг будто бы звал его к себе.
Незадолго до своей смерти на певца напали бандиты, что также могло повлиять на его психическое состояние. Медицинские исследования выявили изменения в его мозге, но эксперты отметили, что они не могли вызвать серьёзные психические расстройства.
Тем не менее, несмотря на тяжёлое эмоциональное состояние, многие близкие Насырова, включая его жену и друзей, убеждены, что он никогда бы не решился на самоубийство, так как глубоко любил свою семью.
«Нужно очень хорошо знать Мурата, чтобы делать такие выводы. Он никогда бы не покончил жизнь самоубийством, потому что он любил своих детей, он ответственный человек, очень щепетильный», — рассказал продюсер и медиаменеджер Арман Давлетьяров.
Мурат Насыров с дочкой Лией (фото: социальные сети Натальи Бойко)
Строил планы на будущее
Последние дни жизни Мурат Насыров активно строил планы на будущее. В интервью от 18 января 2007 года, всего за день до своей трагической смерти, певец сообщил о подготовке к концерту, который должен был пройти в конце марта того же года. Кроме того, он рассказал о работе над новым альбомом.
В том же интервью артист объявил о предстоящей официальной свадьбе с Натальей, на которой планировалось присутствие 120 гостей.
Тайна смерти Мурата Насырова остаётся нераскрытой, и обстоятельства его гибели, скорее всего, останутся неизвестными.
Мурат был похоронен в Алма-Ате, рядом с могилой своего отца на кладбище «Заря Востока».
Его жена Наталья продолжила жить в их московской квартире, сохранив всё так, как было при жизни мужа.
«Когда Мурата не стало, я сознательно решила отдать детей в музыкальную школу, чтобы в будущем они лучше поняли и почувствовали отца через его творчество. Аким еще в школе выбрал саксофон. Позже, когда Мурата не стало, Батырхан Шукенов приходил к нам и учил Акима постановке композиции и дыханию, дарил диски с записями лучших саксофонистов, помогал в выборе инструмента. Вообще, он всячески поддерживал нас после ухода Мурата», — поделилась супруга певца.
Аким Насыров (фото: социальные сети Акима Насырова)
Лия стала бизнес-ассистентом в модной индустрии. Сама Наталья устроилась работать в школу-студии эстрады и кино в Останкино и эстрадный оркестр к Сергею Мазаеву.
Несмотря на то что годы идут, многое в их жизни остаётся неизменным. Например, Наталья Бойко до сих пор говорит о своём покойном возлюбленном в настоящем времени и не собирается искать ему замену.
«Мне настолько было много дано от этих отношений, что я не то что закрыла дверцу и выбросила ключик, нет, это есть, это меня наполняет, может, в это трудно поверить. Я очень люблю его голос, его взгляд на мир, ощущение, что он всегда звучит внутри меня», — сказала она.Вдова призналась, что после смерти её мужа дети стали для неё единственным смыслом жить.
Лия Насырова с мамой (фото: социальные сети Лии Насыровой)
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