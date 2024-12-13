«Нет ощущения боли»: как вдова Лёвкина пережила смерть мужа и почему улыбалась на похоронах

Владимир и Марина Лёвкины (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Известие о смерти
О смерти мужа Маруся узнала ранним утром, ей позвонили из больницы; 42-летняя избранница певца держала себя в руках, чтобы не разбудить дочь.
«<…> у меня было состояние сосредоточенности. Я не впала в отчаяние, не впала в истерику, потому что спал маленький ребенок. <…> Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом», — поделилась своими переживаниями вдова Лёвкина.
По её словам, за два дня до трагедии артисту стало плохо, но он не хотел вызывать скорую помощь. На этом настояла Марина после того, как связалась по телефону с Юлией Проскуряковой, и та сказала, что симптомы, которые были у её супруга, опасные.
«Моя паника началась с вечера пятницы. <…> Реально не понимала своё состояние. Даже когда Вова сидел на кухне, я говорила ему, мол, давай вызовем скорую, у меня плохое предчувствие, я как будто мёрзла», — рассказала Марина.По её словам, Лёвкин просто не проснулся в тот день.
«У него была лёгкая смерть. Он уснул, его спасали, но он так и не пришёл в себя», — отметила его супруга.
Как сказать дочке?
Родные певца не решились рассказать его 12-летней дочери Нике о случившемся, трагическую новость она узнала из сообщений, приходивших ей на телефон.
«Никто не знал, как ей сказать. Что случилось, то случилось. Ника не по годам мудрая девочка. Эта ситуация сделала её ещё сильнее, мудрее», — сказала Марина.
Марина и Владимир Лёвкины с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)
«Я была в неадекватном состоянии» – о похоронах Лёвкина
Певца похоронили на Троекуровском кладбище 19 ноября. Многие пользователи осудили его вдову, которая периодически улыбалась на траурной церемонии и шла за гробом без платка.
«Я, правда, была, наверное, в каком-то неадекватном состоянии во время похорон. Я не могу осуждать людей, которые так думают. На мне был платок. Но я так часто здоровалась с людьми, что он всё время падал. Кто-то подошёл и сказал: «Тебе так неудобно». И снял его с моей головы», — ответила на адресованные ей упрёки Марина.
Похороны Владимира Лёвкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
«Пел только для меня»
В последние минуты прощания жена артиста осталась с ним наедине, звукорежиссёр включил песню «Нежно любимая».
«В этот момент был только он и я. Думала ли я в этот момент о платке? Я провела последние пять минут со своим любимым человеком. Он уже не мог говорить, но он мне пел, я знаю, что он пел только для меня», — рассказала о своих чувствах супруга Лёвкина.Читайте также:
«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации
Измена жене, четыре аборта и выкидыш: Лев Лещенко раскрыл причину своей бездетности, личная драма народного артиста РСФСР
Мифическая «рука Кремля»: Релоканты пожаловались на отмену концертов за границей. Кто виноват?