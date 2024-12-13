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«Нет ощущения боли»: как вдова Лёвкина пережила смерть мужа и почему улыбалась на похоронах

Владимир и Марина Лёвкины (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Владимир и Марина Лёвкины (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Экс-солист группы «На-На» Владимир Лёвкин умер 17 ноября, артисту было 57 лет. Причиной смерти певца стала пневмония. По словам медиков, он не смог побороть болезнь, так как его организм был ослаблен из-за длительной борьбы с раком лимфатической системы.
В последние дни жизни рядом с артистом была его жена — Марина Лёвкина. Вместе они прожили 15 лет. О том, как она переживает личную трагедию, читайте в материале «Радио 1».

Известие о смерти




О смерти мужа Маруся узнала ранним утром, ей позвонили из больницы; 42-летняя избранница певца держала себя в руках, чтобы не разбудить дочь.
«<…> у меня было состояние сосредоточенности. Я не впала в отчаяние, не впала в истерику, потому что спал маленький ребенок. <…> Мне даже показалось, что муж держал меня за руку в этот момент. Он всегда был рядом», — поделилась своими переживаниями вдова Лёвкина.
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По её словам, за два дня до трагедии артисту стало плохо, но он не хотел вызывать скорую помощь. На этом настояла Марина после того, как связалась по телефону с Юлией Проскуряковой, и та сказала, что симптомы, которые были у её супруга, опасные.
«Моя паника началась с вечера пятницы. <…> Реально не понимала своё состояние. Даже когда Вова сидел на кухне, я говорила ему, мол, давай вызовем скорую, у меня плохое предчувствие, я как будто мёрзла», — рассказала Марина.
По её словам, Лёвкин просто не проснулся в тот день.
«У него была лёгкая смерть. Он уснул, его спасали, но он так и не пришёл в себя», — отметила его супруга.

Как сказать дочке?


Родные певца не решились рассказать его 12-летней дочери Нике о случившемся, трагическую новость она узнала из сообщений, приходивших ей на телефон.
«Никто не знал, как ей сказать. Что случилось, то случилось. Ника не по годам мудрая девочка. Эта ситуация сделала её ещё сильнее, мудрее», — сказала Марина.

Марина и Владимир Лёвкины с дочерью Никой (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

«Я была в неадекватном состоянии» – о похоронах Лёвкина


Певца похоронили на Троекуровском кладбище 19 ноября. Многие пользователи осудили его вдову, которая периодически улыбалась на траурной церемонии и шла за гробом без платка.
«Я, правда, была, наверное, в каком-то неадекватном состоянии во время похорон. Я не могу осуждать людей, которые так думают. На мне был платок. Но я так часто здоровалась с людьми, что он всё время падал. Кто-то подошёл и сказал: «Тебе так неудобно». И снял его с моей головы», — ответила на адресованные ей упрёки Марина.

Похороны Владимира Лёвкина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Пел только для меня»


В последние минуты прощания жена артиста осталась с ним наедине, звукорежиссёр включил песню «Нежно любимая».
«В этот момент был только он и я. Думала ли я в этот момент о платке? Я провела последние пять минут со своим любимым человеком. Он уже не мог говорить, но он мне пел, я знаю, что он пел только для меня», — рассказала о своих чувствах супруга Лёвкина.
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Фигурист Илья Авербух раскрыл, как и с кем будет встречать Новый 2025 год
Фигурист Авербух: Новый год буду встречать с семьей на катке
13 декабря 2024, 17:45

Илья Авербух (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Приближается самый семейный и важный праздник для россиян — Новый год. Вечером 31 декабря традиционно люди собираются за большим столом и встречают «новый лист» своей жизни.
Российский фигурист, призер Олимпийских игр, тренер и режиссер Илья Авербух в беседе с «Радио 1» рассказал, как он будет встречать Новый год.

«31 декабря накроем небольшой стол с семьей на катке. Да, встречать 2025 год будем на катке — это уже банальная для нас история. Вполне возможно, что это может быть совмещено с работой. Отпразднуем и тут же наденем конёчки — и пошли кататься. А первого января уже начнутся генеральные прогоны шоу», — поделился фигурист.

Он добавил, что декабрь — самая жаркая пора, когда выходят премьеры и показы.

«У нас сейчас в самом разгаре премьера нового проекта "Народный Ледниковый". Начинаются первые эпизоды кастинга. Волнительная история. Идут съемки, очень много работы. Также готовимся к новогодним ледовым шоу "Мама" — премьера состоится в Москве уже 2 января. В московском саду Эрмитаж будет моя огромная программа с различными активностями», — рассказал Илья Авербух.

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Звать его никак: как подмочивший репутацию Галкин* намерен вернуться в РФ и с кем обсуждает финансирование ВСУ
13 декабря 2024, 16:23

Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

Неудачи продолжают преследовать иноагентский клан — концерты за границей массово отменяют, поступают предложение внести релокатов в реестр шпионов.
За 3 недели до Нового года откуда-то внезапно появился главный русофоб Максим Галкин*. Артист успел нашутить много неприятного в адрес Родины, близких друзей и патриотов и сейчас пытается издалека прощупать почву для возвращения в РФ.

По данным журналистов, юморист опубликовал афишу мероприятий, в которой указано, что Галкин* даст концерт для соотечественников на нейтральной территории.

Комик решил для российских фанатов убрать из программы политическую тему, только загнул двойной ценник в практически 16 млн рублей.
Фото: istock / cookelma

В попытке загладить вину перед Пугачевой и вернуть семье былой уровень, юморист согласился на сделку с совестью, вероятно, с расчетом на то, что получится исправить положение и вернуть примадонне уверенность, но увы и ах.

Стоит отметить, что у сбежавшей парочки дела идут довольно плохо. За 2 года Максим успел закрепить за собой репутацию смутьяна и скандалиста. Если на певицу посматривали косо, мол, она и так много кого успела разочаровать, то Галкин* продолжает болтать.

Социальные сети взбаламучены позицией артиста — комментаторы снова стремятся поставить иноагента на место. Пользователи намекают, что все попытки комика доказать свою независимость сошли на нет, к тому же, Галкин* запел иначе явно не от хорошей жизни.

«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации
«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации

Гребли гонорары лопатой

Некогда Галкин* был крайне востребованным артистом, вел программы на федеральных каналах и неприлично много зарабатывал. Ему не нужно было выдумывать какие-то хитрые схемы, поскольку соотечественники и так охотно посещали его выступления, а также заказывали юмориста на корпоративы. Он мастерски надевал маску доброго и интеллигентного комика.

Бывший директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник отмечает, что Галкин* получал за свое выступление на корпоративах порядка 12 миллионов рублей.

«В России они гребли гонорары лопатой. Особенно Максим Галкин*. У него такие гонорары были — представить невозможно. <...> Где он такие деньги сейчас заработает? В Израиле? На Кипре? В Латвии? В США? Кому он там нужен? Кто он такой там? И звать его никак!» — сказал Дзюник в беседе с URA.RU.
Продюсер подчеркнул, что для Галкина* навсегда закрыт предыдущий уровень заработка в случае возвращения в Россию.
Максим Галкин* (Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

За 2 года Галкина* уже отменили в Казахстане, Индонезии, ОАЭ, Таиланде. В Дубае артисту на одном из выступлений назначили штраф в размере 100 тысяч за «разжигание межнационального конфликта». Иноагент выкрикивал лозунги в поддержку Украины со сцены.

В ноябре 2023 года продюсер Евгений Морозов утверждал, что Галкин* как артист смог сберечь популярность после бегства из России. Морозов отметил, что русскоязычная публика Галкина* за рубежом готова отдать любую сумму за посещение его концерта.

Тогда возникает вопрос: зачем артист собрался выступать перед российской аудиторией? Видимо, денежные дела идут не так гладко, как хочется показать? Оказывается, юморист просто продается дорого, а по низкому прайсу выступать просто не хочет.

Спонсирование ВСУ

Есть вероятность, что часть, а может быть даже половина, заработка от западных спонсоров и кураторов Максима Галкина* продолжает идти на поддержку Киева. Ранее об этом рассуждал блогер Сурен Каграманов, более известный как пранкер Сорян.

Он заявил, что видел звездную пару в одном из заведений Лимасола за столом с совладельцем популярного украинского супермаркета – Виктором Карачуном.

«По всей видимости, релоканты обсуждали с миллионером, как и каким образом они бы могли оказать помощь армии Украины, ведь по-прежнему являются гражданами Российской Федерации. Официально невозможно. Безналичным переводом нельзя. Только нал», — писал блогер.
После этой встречи совладельцы магазина закупили партию вооружения для ВСУ. Совпадение?

Выходит, что все ранее заработанные деньги Галкин* непредусмотрительно потратил, а теперь ползет назад, выдвигая очередные условия.

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«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации
13 декабря 2024, 16:06

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

В последние дни поклонники актера театра и кино Бориса Щербакова с тревогой следят за его состоянием. 5 декабря он был срочно госпитализирован после того, как потерял сознание у подъезда. Однако в этот раз внимание общественности привлекло заявление его супруги Татьяны Бронзовой. Оказалось, что ей неоднократно приходилось прощать измены неверного мужа. Подробности – в материале «Радио 1».

Госпитализация Щербакова

5 декабря Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Звезда кино сильно ударился головой, и, придя в себя, начал жаловаться на боли и головокружение. Врачи поставили ему диагноз — нарушения сердечного ритма и признаки недостаточности. Также у Бориса Васильевича обнаружили перелом черепа и челюсти. Накануне ему провели операцию, во время которой смещенная скуловая кость была зафиксирована металлической спицей. Актеру предстоит носить эту конструкцию еще две недели. После операции его продолжают мучить боли, из-за которых он испытывает трудности с речью, едой и питьем.

13 декабря появилась информация об ухудшении состояния здоровья артиста. У него развилась пневмония. Сейчас Щербаков в тяжёлом состоянии, его перевели в реанимацию.


Признания жены Щербакова в изменах


Своё 75-летие 11 декабря Щербаков был вынужден отмечать в больнице. В честь дня рождения медики разрешили ему видеть жену и сына, так как в остальное время посещения были запрещены. В тот же день на телеканале «Россия-1» вышел специальный выпуск шоу «Малахов», записанный до госпитализации актера. В программе Борис Васильевич появился вместе с супругой, и Татьяна открыто рассказала о личной жизни, вспомнив об изменах мужа.

Бронзова и Щербаков вместе уже более 50 лет. Татьяна сразу разглядела в Борисе актерский потенциал и активно поддерживала его. В 1973 году влюбленные связали себя узами брака.

Борис Щербаков с супругой Татьяной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Стоит отметить, что Щербаков когда-то увел Татьяну у ее первого мужа. Их знакомство произошло в московском общежитии Школы-студии МХАТ, куда актер перевелся из ленинградского Института культуры. Бронзова приехала в Москву для сдачи экзаменов и при заселении обнаружила в своей комнате троих парней. Один из них был Борис Васильевич, который, шутя предложил ей совместное проживание в ответ на ее недовольство. Его не смущало, что у Татьяны уже был супруг. Спустя пару недель они подружились, и вскоре Щербаков вытеснил из жизни Бронзовой ее бывшего мужа.

Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова
Невролог Хорошев объяснил, с чем связано критическое состояние Бориса Щербакова

В молодости Борис Васильевич не всегда был образцовым семьянином — он часто изменял. Вспоминая этот период, Татьяна шокировала общественность откровением: она не испытывала сильных переживаний из-за его похождений. Татьяна объясняла это тем, что ее супруг — творческая личность, которой необходимо разнообразие и вдохновение.

Несмотря на свои выходки, Борис Васильевич всегда давал Татьяне понять, что искренне любит только ее.

«Есть любовь, есть семья. То, что у мужчины бывает еще секс с кем-то когда-то на стороне… Я про это знать не хочу, и меня это не волнует», — объяснила Бронзова.

Татьяна также подчеркнула, что никогда не испытывала беспокойства из-за постельных сцен Бориса в кино. Будучи артисткой, она сама играла любовные роли с разными партнерами. На протяжении 50 лет их отношений чувства между супругами остаются живыми и нежными. Даже во время съемок шоу «Малахов» Борис трогательно держал Татьяну за руку.

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«Пневмония и реанимация»: Невролог прокомментировал ухудшение состояния Бориса Щербакова
Невролог Хорошев: Борис Щербаков мог потерять сознание из-за тромбоза
13 декабря 2024, 14:59

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Жизнь любимого актера россиян Бориса Щербакова уже несколько дней находится в руках врачей. Недавно он потерял сознание и был госпитализирован. В больнице у него выявили, помимо различных переломов и ушибов, пневматоз. Врачи сообщили, что этот диагноз опасен развитием некроза тканей.
Сегодня врачи заявили, что состояние актера ухудшилось и стало тяжелым: к диагностированным заболеваниям добавилась пневмония. Его перевели в реанимацию. Артист жалуется на слабость и тошноту.

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» предположил, что подобные недуги у Бориса Щербакова могли появиться из-за проблем с сердцем — аритмии, потому что это одна из самых распространенных причин, приводящих к массовым тромбозам в организме.

Хорошев объяснил, что артист мог потерять сознание в подъезде из-за массового тромбоза, переходящего в нарушение мозгового кровообращения.

«В каждой ткани должен происходить газообмен, питание и гигиена. Это происходит с помощью крови, плазмы и лимфы. Если этого не происходит, то случается сначала ишемия, то есть нарушение питания, из-за которого ткань начинает дисфункционировать, потом инфаркт (инсульт мозга) и некроз», — пояснил Хорошев.

Причин для ухудшения состояния Щербакова, по словам Хорошева, может быть много, и здесь самое главное — разумная и своевременная врачебная помощь и поддержка близких.

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Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось
Mash: у актера Бориса Щербакова развилась пневмония
13 декабря 2024, 14:32

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Состояние актера Бориса Щербакова резко ухудшилось. У него развилась пневмония. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что на сегодняшний день Щербаков находится в тяжёлом состоянии. Его перевели в реанимацию.

Актер в сознании, жалуется на слабость и тошноту. Прогнозы положительные, отмечает канал.

Ранее артиста прооперировали после неудачного падения, и спустя время его состояние улучшилось, однако вскоре послеоперационный период осложнился пневмонией и другими нарушениями в организме.

Напомним, вечером 4 декабря Борис Щербаков упал и сильно ударился головой. Родные актёра вызвали скорую помощь, после чего его срочно доставили в больницу.

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Измена жене, четыре аборта и выкидыш: Лев Лещенко раскрыл причину своей бездетности, личная драма народного артиста РСФСР
13 декабря 2024, 11:24

Лев Лещенко (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, несмотря на успешную карьеру и всеобщее признание, не считает себя полностью счастливым. Певец так и не испытал радости отцовства. О том, почему 82-летний музыкант не стал родителем и в чем он себя винит всю жизнь расскажет «Радио 1».

Причины бездетности семьи Лещенко


Лев Лещенко в браке с Ириной уже более 45 лет. Как оказалось, у женщины есть проблемы со здоровьем, которые не позволяют ей иметь детей. У них лишь однажды был шанс стать родителями, но беременность сохранить не удалось.
Пара даже подумывала об усыновлении, но негативный опыт знакомых остановил их от этого шага.
«Мы видели, как у соседей и знакомых возникали трудности с приемными детьми, и это нас насторожило. Мы знаем артистов, которые брали детей, а потом возвращали их», — с грустью отметил певец.

Больше всего страдала от невозможности стать матерью Ирина. Пробуждение материнского инстинкта стало для нее источником мучительных переживаний. Она мечтала о ребенке, но вместо этого испытывала глубокую печаль. В одном из интервью Ирина призналась, что не чувствовала в себе сил воспитывать приемного ребенка, боясь не справиться с этой ответственностью. Несмотря на тяжелую утрату, супруги не разошлись, а наоборот, сплотились перед лицом общей беды.

Лев Лещенко находит утешение в том, что, хотя он и не стал отцом своих детей, он смог воспитать целое поколение через свои глубокие песни и поделиться опытом с учениками.

«У меня были ученицы — Катя Лель и Ольга Арефьева, замечательная бард, а также Варвара. Я надеюсь, что смог помочь им в жизни, дать какие-то советы и помочь найти смысл. Это очень важно», — отметил народный артист РСФСР.

Лев Лещенко со своей супругой Ириной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прошлая любовь Лещенко и четыре аборта


Ирина не была первой супругой Лещенко. До встречи с ней он на протяжении десяти лет был женат на актрисе и певице Алле Абдаловой. Иронично, но ради своего избранника Алла сделала четыре аборта.

Алла и Лев встретились еще в студенческие годы, и их роман длился несколько лет, прежде чем они решили узаконить свои отношения. Когда это произошло, более известная на тот момент Алла начала активно развивать карьеру своего мужа. По словам Абдаловой, именно она настояла на том, чтобы Лещенко исполнил песню «День Победы», которая принесла ему славу. Однако близкие друзья Лещенко опровергли это утверждение, а сам он предпочел не комментировать ситуацию.

После выхода этой песни Лев стал популярным артистом, и супруги смогли приобрести двухкомнатную квартиру, где мечтали о детях. Однако слава певца негативно сказалась на их семейной жизни: Лещенко постоянно гастролировал и мало интересовался жизнью жены. В то же время популярность Аллы начала угасать, что привело к охлаждению отношений.

Когда Абдалова узнала о своей беременности, она поделилась радостной новостью со Львом и сказала, что, если он ее любит, то она готова родить. На это певец не ответил ничего, и Алла поняла все без слов — в итоге она решила сделать аборт.

Позже она призналась, что на этот трудный шаг решалась несколько раз. Спустя некоторое время после первого аборта, певица вновь забеременела и решила обратиться за советом к мужу. Однако, только вернувшись с гастролей, Лещенко не проявил интереса к обсуждению семейных проблем и сказал, что решение должно принимать сама Алла. Абдалова ясно поняла, что его безразличие означает. Она не смогла решиться на роды и сделала еще два аборта.

Это не привело ни к чему хорошему. Вскоре Лев Лещенко встретил Ирину и ушел от жены. Разбитая Абдалова начала злоупотреблять алкоголем и больше никогда не смогла стать матерью.


«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро
«Счастья я так и не испытала»: измены, многочисленные романы и одиночество звезды «Богатые тоже плачут» Вероники Кастро

Встреча с Ириной Багудиной


Лещенко познакомился с Ириной Багудиной во время гастролей в Сочи. Увидев темноволосую красавицу, он сразу же отдал ей свое сердце, несмотря на то, что был не свободен. Их общение в отеле быстро переросло в курортный роман, и певец понял, что ему нужно развестись.

Вернувшись домой, он собрал вещи и просто ушел. Алла пыталась вернуть мужа, но все ее усилия были тщетны. Студентка факультета экономики зарубежных стран покорила сердце эстрадного певца навсегда.

В 1978 году влюбленные сыграли свадьбу.

Серьезное заболевание


Однако бездетность — это не единственная проблема артиста. По информации СМИ, народный артист РСФСР страдает от редкого и тяжелого заболевания — транстиретинового амилоидоза, вызванного нарушением обмена веществ. Необходимое для лечения лекарство стоит почти 18 миллионов рублей, как сообщает KP.RU. Пока Лев Валерианович не комментирует свое состояние, его директор культурного фонда Андрей Гайдель утверждает, что с певцом все в порядке и он чувствует себя согласно своему возрасту.

Тем не менее, на сайте единой информационной системы в сфере закупок был найден подозрительный запрос на определение поставщика препарата, который необходим Лещенко. Заказчиком значится Агентство по закупкам Департамента здравоохранения Москвы, что предполагает возможность приобретения лекарства за государственный счет. Согласно информации, стоимость препарата составляет 17 миллионов 972 тысячи рублей за 12 пачек, которые обычно хватает на год.

После этого в сети появилась информация об отмене концертов певца, в частности, был сорван концерт на Дальнем Востоке. Лещенко объяснил это решение тем, что ему стало сложно совершать дальние перелеты.
«Лев Валерьянович не прекращает концертную деятельность. Однако интервью он не дает и не комментирует слухи о своем здоровье. Все, что касается его состояния, — это личное дело. Он чувствует себя в соответствии с возрастом и выступает по мере своих сил», — подчеркивает Андрей Гайдель.

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Новые иски против P. Diddy: ​три мужчины обвинили рэпера в изнасиловании
NBC: против P. Diddy поданы три новых иска о сексуальном насилии над мужчинами
12 декабря 2024, 23:22

Рэпер Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Против известного рэпера и продюсера P. Diddy (Шона Комбса) поданы три новых иска по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Все эти обвинения предъявлены мужчинами.
Инциденты, как сообщает NBC News, произошли в период с 2019 по 2022 год. Один из заявителей утверждает, что насилие над ним произошло в нью-йоркском отеле после встречи с репэром по вопросам оплаты работы. После предложенного напитка пострадавший почувствовал себя плохо, потерял сознание и стал жертвой сексуального насилия.

Другие пострадавшие утверждают, что их ситуации выглядели почти таким же образом — рэпер прибегал к наркотикам, чтобы обездвижить жертв, а затем насиловал их.

Адвокаты Комбса отвергают все обвинения и заявляют о его невиновности.

В сентябре этого года Комбс уже сталкивался с обвинениями в насилии и торговле людьми. В 2023 году рэпер несколько раз становился фигурантом громких дел, включая иск от бывшей девушки, певицы Кассандры Вентуры, который она позже отозвала.

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#жертва
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Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве
Актёра Сергея Белоголовцева прооперировали в Москве, он чувствует себя хорошо
12 декабря 2024, 16:03

Сергей Белоголовцев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёру, телеведущему Сергею Белоголовцеву сделали операцию после того, как ему поставили диагноз — аппендицит. Информацию подтвердила пресс-секретарь артиста. Сейчас Белоголовцев чувствует себя хорошо.

По словам пресс-секретаря, 60-летний актёр проходил плановое обследование, во время которого врачи и выявили проблемы со здоровьем.

Она добавила, что в субботу Белоголовцева выпишут.

Артист родился в 1964 году во Владивостоке. Сергей Белоголовцев известен как актёр комедийного жанра, он снимался в «Ералаше», «Моей прекрасной няне», «Папиных дочках», в сериале «Воронины», в проекте «33 квадратных метра».

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Мифическая «рука Кремля»: Релоканты пожаловались на отмену концертов за границей. Кто виноват?
12 декабря 2024, 13:04

Валерий Меладзе (Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов)

Релоканты из рядов шоу-бизнеса нерадостно перечисляют страны, где их выступления отменили. Сами звезды, естественно, винят Россию, если их не пускают на какую-либо площадку. Главный злодей — Кремль, который, по их мнению, несомненно, прикладывает руку не только к выборам в США, но и к карьере сбежавших из РФ артистов.
Ну а кто же еще может быть виноват в очередной отмене заграничных концертов «самых популярных» российских исполнителей, как скромно именуют себя беглые знаменитости? Разбираемся в материале «Радио 1».

«Самые популярные» исполнители России

По поводу самых популярных — это не преувеличение. На сайте Земфиры* так и указано — «самая популярная рок-певица России». А Noize MC*, в жизни Иван Алексеев, без стеснения именует себя «рок-звездой русского хип-хопа» и «голосом современного времени». И только Монеточка*, она же Елизавета Гырдымова, в списке громких достижений указала только статус иноагента.

При этом у вышеуказанных артистов и отменять-то нечего. В афише Земфиры* значится единственный концерт 7 января в Дубае, у Noize MC* на декабрь запланированы 4 концерта в Европе, причем 3 из них — на одной и той же релокантской площадке, которые пройдут в разных городах, у Монеточки* – одно выступление на этом же шабаше.

Земфира* (Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Там же, к слову, даст концерт и группа «Порнофильмы», чей вокалист Владимир Котляров* наговорил на иноагентство. В афише музыкантов десяток концертов, только теперь в барах и рюмочных.

«Чуда не произошло»

На отмену выступлений недавно пожаловался и Моргенштерн*.
«К большому сожалению, мы вынуждены сообщить об отмене концертов Моргенштерна* в Алма-Ате и Астане по «техническим причинам». Мы искренне приносим свои извинения за доставленные неудобства и благодарим за ваше понимание», — сообщили организаторы концертного тура Concerts Prod.
Сам Алишер* довольно скромно, без сарказма и трёхэтажного мата, прокомментировал отмену концертов.
«Чуда не произошло. Сдавайте билеты», — сказал певец фанатам.
Ранее Моргенштерна* выдворили из ОАЭ, где репер поселился после отъезда из РФ.

Моргенштерн* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Также на днях сообщалось, что в Европе отменяют выступления бывшей участницы группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой — жены певца Валерия Меладзе. Причина — потеря интереса зрителей, несмотря на довольно низкую стоимость концерта (от 59 евро).

Сам Меладзе также считает себя знаменитостью первой величины, судя по ценнику, который он выставил перед Новым годом. Валерий готов дать концерт в любой точке мира за скромные 15,5 млн рублей.

Выходит, что беглецы даже за копейки никому не интересы и виной этому не мифическая «рука Кремля».

Полковника никто не ждет

В недавнем интервью одному из YouTube-каналов Лёва* из «Би-2» заявил, что уже 6 месяцев содержит коллектив на свои деньги. Егор Бортник даже был вынужден продать элитную квартиру в российской столице и выплачивать из вырученных денег зарплату артистам.

Лёва Би-2* (Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

До этого он сетовал, что за композиции группы, прослушанные в России, не получает никакой прибыли. Со слов музыканта, «Би-2» ничего не получит за 4 млн прослушиваний на российском сервисе. Отчисления также не поступают от Российского авторского общества (РАО).

Стоит отметить, что «Би-2» так и не ликвидировали свою компанию в РФ, долги которой регулярно растут. По данным прессы, задолженность достигла уже порядка восьми миллионов рублей. При этом в 2021 году прибыль ООО «Би-2» составляла 23 миллионов рублей.

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Читатели не нашлись

Также жалуется на нехватку средств российский кинокритик Антон Долин*. Однако вся его популярность сводится к одному — он сын действительно известной поэтессы и барда Вероники Долиной.

Авторитетные эксперты отмечают, что Долин* довольно посредственный эксперт в сфере кино, что, правда, не мешало ему прилично зарабатывать в России. После начала СВО он, по слухам, переехал в Прибалтику. К слову, при поддержке знаменитой матери, которая поддерживает его взгляды.

В конце ноября кинокритик, как и Моргенштерн*, планировал срубить деньжат в Казахстане с презентацией книги «Плохие русские». Но из запланированных пяти мероприятий состоялось только одно, на что деятель жаловался в соцсетях.

На мероприятие в Алма-Ате, в клубе с говорящим названием «Жесть», Долин* заявил, что его материалы все равно «найдут своих читателей». Видимо, пока их у книги нет.

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*признаны иноагентами в РФ
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