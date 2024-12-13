«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации

В последние дни поклонники актера театра и кино Бориса Щербакова с тревогой следят за его состоянием. 5 декабря он был срочно госпитализирован после того, как потерял сознание у подъезда. Однако в этот раз внимание общественности привлекло заявление его супруги Татьяны Бронзовой. Оказалось, что ей неоднократно приходилось прощать измены неверного мужа. Подробности – в материале «Радио 1».