«Был секс на стороне»: жена Бориса Щербакова сделала скандальное заявление об изменах, пока ее супруг в реанимации

Борис Щербаков (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
В последние дни поклонники актера театра и кино Бориса Щербакова с тревогой следят за его состоянием. 5 декабря он был срочно госпитализирован после того, как потерял сознание у подъезда. Однако в этот раз внимание общественности привлекло заявление его супруги Татьяны Бронзовой. Оказалось, что ей неоднократно приходилось прощать измены неверного мужа. Подробности – в материале «Радио 1».
Госпитализация Щербакова
5 декабря Бориса Щербакова госпитализировали после падения. Звезда кино сильно ударился головой, и, придя в себя, начал жаловаться на боли и головокружение. Врачи поставили ему диагноз — нарушения сердечного ритма и признаки недостаточности. Также у Бориса Васильевича обнаружили перелом черепа и челюсти. Накануне ему провели операцию, во время которой смещенная скуловая кость была зафиксирована металлической спицей. Актеру предстоит носить эту конструкцию еще две недели. После операции его продолжают мучить боли, из-за которых он испытывает трудности с речью, едой и питьем.
13 декабря появилась информация об ухудшении состояния здоровья артиста. У него развилась пневмония. Сейчас Щербаков в тяжёлом состоянии, его перевели в реанимацию.
Признания жены Щербакова в изменах
Своё 75-летие 11 декабря Щербаков был вынужден отмечать в больнице. В честь дня рождения медики разрешили ему видеть жену и сына, так как в остальное время посещения были запрещены. В тот же день на телеканале «Россия-1» вышел специальный выпуск шоу «Малахов», записанный до госпитализации актера. В программе Борис Васильевич появился вместе с супругой, и Татьяна открыто рассказала о личной жизни, вспомнив об изменах мужа.
Бронзова и Щербаков вместе уже более 50 лет. Татьяна сразу разглядела в Борисе актерский потенциал и активно поддерживала его. В 1973 году влюбленные связали себя узами брака.
Борис Щербаков с супругой Татьяной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Стоит отметить, что Щербаков когда-то увел Татьяну у ее первого мужа. Их знакомство произошло в московском общежитии Школы-студии МХАТ, куда актер перевелся из ленинградского Института культуры. Бронзова приехала в Москву для сдачи экзаменов и при заселении обнаружила в своей комнате троих парней. Один из них был Борис Васильевич, который, шутя предложил ей совместное проживание в ответ на ее недовольство. Его не смущало, что у Татьяны уже был супруг. Спустя пару недель они подружились, и вскоре Щербаков вытеснил из жизни Бронзовой ее бывшего мужа.
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В молодости Борис Васильевич не всегда был образцовым семьянином — он часто изменял. Вспоминая этот период, Татьяна шокировала общественность откровением: она не испытывала сильных переживаний из-за его похождений. Татьяна объясняла это тем, что ее супруг — творческая личность, которой необходимо разнообразие и вдохновение.
Несмотря на свои выходки, Борис Васильевич всегда давал Татьяне понять, что искренне любит только ее.
«Есть любовь, есть семья. То, что у мужчины бывает еще секс с кем-то когда-то на стороне… Я про это знать не хочу, и меня это не волнует», — объяснила Бронзова.
Татьяна также подчеркнула, что никогда не испытывала беспокойства из-за постельных сцен Бориса в кино. Будучи артисткой, она сама играла любовные роли с разными партнерами. На протяжении 50 лет их отношений чувства между супругами остаются живыми и нежными. Даже во время съемок шоу «Малахов» Борис трогательно держал Татьяну за руку.
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