В Щёлковском округе проведут ягодный фестиваль с научным шоу и дачными историями

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В парке усадьбы Фряново городского округа Щёлково 3 августа состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Музей-усадьба проведёт его вместе с фермерским хозяйством «Ягодная долина», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка». Перед гостями выступят местные творческие коллективы. Юных посетителей ждут шоу сахарной ваты и научное крио-шоу от компании «Наукомания». Главной частью праздничной программы станет спектакль «Дачные истории» для детей и взрослых от проекта «Мамин театр». Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Разогрев», – рассказали в министерстве.Посетители также смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Участники получат вкусные призы, а победители – особые подарки.
Как отметили в ведомстве, для гостей парка будут работать торговые ряды, лимонад-бар и фотозона. Желающие смогут посетить зону аттракционов – батуты и аркадные игры, покататься на машинах на аккумуляторах.
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Лора Луганская