Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Щёлковском округе проведут ягодный фестиваль с научным шоу и дачными историями

В Щёлковском округе проведут ягодный фестиваль с научным шоу и дачными историями

30 июля 2024, 22:45
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
В парке усадьбы Фряново городского округа Щёлково 3 августа состоится III ежегодный ягодный фестиваль «Моя усадьба». Музей-усадьба проведёт его вместе с фермерским хозяйством «Ягодная долина», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестиваль откроется концертом «Ягода-малинка». Перед гостями выступят местные творческие коллективы. Юных посетителей ждут шоу сахарной ваты и научное крио-шоу от компании «Наукомания». Главной частью праздничной программы станет спектакль «Дачные истории» для детей и взрослых от проекта «Мамин театр». Завершится фестиваль выступлением кавер-группы «Разогрев», – рассказали в министерстве.
Посетители также смогут принять участие в конкурсе «Ах, какая ягодка!» на самый лучший фруктово-ягодный костюм и презентовать свой образ на дефиле. Участники получат вкусные призы, а победители – особые подарки.



Как отметили в ведомстве, для гостей парка будут работать торговые ряды, лимонад-бар и фотозона. Желающие смогут посетить зону аттракционов – батуты и аркадные игры, покататься на машинах на аккумуляторах.

Читайте также:

Гостей гастрофестиваля в Муранове научат варить варенье из ягод и фруктов

«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде приурочат к Году семьи

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»
#культура
#фестиваль
#щёлково
#усадьба
#ягоды
#подмосковье
#московская область
#туризм
#минкульттуризма мо
Гостей гастрофестиваля в Муранове научат варить варенье из ягод и фруктов
30 июля 2024, 22:11

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 10 и 11 августа состоится гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это семейный, домашний праздник, который проходит на территории музея в 12-й раз. Фестиваль сохраняет дух традиций мурановской усадьбы, где принято было на открытом воздухе варить варенье из ягод и фруктов, собранных в окрестных садах и лесах», – уточнили в ведомстве.
Для гостей фестиваля приготовили мастер-классы по варке варенья. Пройдёт народное голосование за лучшее сочетание вкусов. Посетителей также ждут живая музыка и диджей-сеты, концерт Владимира Герца и лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», выставки, экскурсии, усадебный квест и книжная ярмарка. Помимо этого, будут организованы творческие мастер-классы для взрослых и детей.

На территории усадьбы будут развёрнуты гастрономическая и ремесленная ярмарки.

Всю информацию о фестивале можно узнать на сайте музея и по телефону 7 (985) 317-38-98.

Билеты можно купить в кассе Усадьбы «Мураново» или онлайн. Оплатить их можно «Пушкинской картой».

Читайте также:

«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде приурочат к Году семьи

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»

В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками
#минкульттуризма мо
#усадьба
#мураново
#фестиваль
#гастрономия
#подмосковье
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде приурочат к Году семьи
30 июля 2024, 21:00

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 10 августа проведут традиционный «Шаляпин-фестиваль». Он будет приурочен к Году семьи, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери. Именно в этом храме в 1898 году знаменитый русский бас Фёдор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги.
«Перед зрителями выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр». Впервые в программе фестиваля примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор Александр Галицкий», – рассказали в министерстве.
Для посетителей подготовили и просветительскую программу. Для них пройдут выставки Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», а также «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также экскурсии. Настоятель храма иерей Дионисий Цветков проведёт встречу-беседу о традиционных духовных ценностях.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Малышей познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, дадут возможность стать музыкантами настоящего оркестра. В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.

Найти подробную программу фестиваля можно на сайте.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»

В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками

Свыше 1,6 тыс. человек побывали на первом фестивале «Поле Фолка» в Муранове
#культура
#искусство
#музыка
#сергиев посад
#год семьи
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»
30 июля 2024, 19:42

Фото: iStock / erdemerdemli

19 августа, в день Яблочного спаса, состоится Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия реализации социальных проектов «Благовест», который организует фестиваль.
«В рамках фестиваля будут проводиться различные тематические, патриотические, творческие и кулинарные мероприятия. Все они объединены общими задачами – это духовное единение людей, сохранение семейных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни», – говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках спортивных мероприятий фестиваля и в преддверии чемпионата мира по русским шашкам будут проведены мастер-классы, сеансы одновременной игры и любительские турниры. Партнёром фонда выступит Федерации шашек России.

Жителей Московской области приглашают присоединиться к фестивалю. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.

Читайте также:

В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками

Свыше 1,6 тыс. человек побывали на первом фестивале «Поле Фолка» в Муранове

Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне
#фестиваль
#подмосковье
#московская область
#благотворительность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Более 10 тыс открыток было отправлено «Морской почтой» за 4 дня
30 июля 2024, 17:36

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Гости и жители Кронштадта отправили более 10 тыс. авторских открыток «Морской почтой» «Петербургского дневника» за четыре дня – с 25 по 28 июля.
Отмечается, что открытки дойдут до адресатов в разные уголки страны.

«Здорово, что сохраняется традиция по оформлению открыток рисунками, созданными воспитанниками кронштадтской художественной школы. Это говорит о том, что дети, которые сегодня учатся в Кронштадте, через рисунки, творчество, показывают свои патриотизм и любовь к России и той силе, которой является наш Военно-морской флот», – прокомментировал главный редактор издания Кирилл Смирнов.

Ранее сообщались, что в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте в рамках работы «Морской почты» на Якорной площади в Кронштадте в Санкт-Петербурге были изготовлены авторские открытки учеников Детской художественной школы (ДХШ) имени Аникушина.

Читайте также:

В Кронштадте открылась «Морская почта»

Раскрыт внешний вид открыток для «Морской почты» в Петербурге

Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс фестиваля «Морфология улиц»
#почта
#творчество
#флот
#рисунки
#страны
#патриотизм
#россия
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире в День города состоялось шествие с барабанщиками
30 июля 2024, 16:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Торжественное шествие, в котором приняли участие представители предприятий, учебных заведений и различных общественных организаций округа Кашира, состоялась в рамках празднования Дня города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Колонну возглавил коллектив барабанщиков. Участниками шествия стали представители администрации округа, а также коллективы окружных предприятий: они несли флаги, воздушные шары, а также корпоративную символику. Более того: группу компании «Тепофол» возглавил человек в костюме из листов вспененного полиэтилена — главной продукции предприятия», — говорится в сообщении.
В числе представителей общественных организаций в шествии приняли участие члены каширского отделения «Боевого братства» и «Союза женщин России», Каширское городское казачество, «Наследники Победы», «Каширский пограничник» и пр., а также представители силовых структур.

Шествие, которое прошло по исторической части Каширы, замыкали росгвардейцы. Колонну поприветствовал глава округа Михаил Шувалов, депутат Госдумы Андрей Голубев и другие.

А в финале шествия барабанщики устроили ритм-шоу для всех участников и зрителей.

Читайте также:

На заводе крупнопанельного домостроения в Кашире создадут 300 рабочих мест

На маршруты в Кашире вышли два новых больших автобуса

Рухнула кровля, пострадали люди: В Кашире провели тренировку по тушению магазина
#кашира
#шествие
#день города
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Олег Гаркуша получил награду за лучшую мужскую роль в кино
29 июля 2024, 19:42

Фото: iStock/olegback

Лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша был награждён на XXVl Всероссийском Шукшинском кинофестивале как исполнитель лучшей мужской роли в драме «Длительные свидания» (18+).
Отмечается, что в картине артист исполнил главную роль отца Александра.

«Я ожидал, что «Длительные свидания» получат какую-нибудь награду, потому что, на мой взгляд, у нас получился очень хороший фильм в лучших традициях советского кинематографа. И, конечно, мне особенно приятно, что жюри именно Шукшинского кинофестиваля столь высоко оценило мою работу», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Гаркуша.

Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев комментировал прошедшую церемонию «Оскар», отмечая, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду. Он также подчеркивал, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.

Читайте также:

Подмосковье наградили за стенд на туристическом форуме «Путешествуй!»

Народного артиста Ширвиндта посмертно наградили специальным призом премии «Ника»

Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали
#фильм
#артист
#продюсер
#кино
#искусство
#награда
#фестиваль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Свыше 1,6 тыс. человек побывали на первом фестивале «Поле Фолка» в Муранове
29 июля 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 1,6 тыс. человек за два дня посетили музыкальный фестиваль «Поле Фолка», который впервые состоялся в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Хедлайнерами нового масштабного проекта стали группы «Отава Ё» и Zventa Sventana. Перед зрителями также выступили такие популярные фольклорные коллективы, как этнопроект «Коленкоръ», группа «Якруна», ансамбль «Ихтис», проект «Этносфера», Даня Воронков с кавер-программой «Балалаунж», трио KLE2GO, группа «Ян Сар», музыкальный проект «За краем» и другие», – отметили в пресс-службе.
Посетители также послушали лекцию медиаблогера, эксперта по семейным ценностям, мецената, эксперта и члена команды «Народного фронта» Екатерины Величкиной. Она провела беседу на тему «Ценности и традиции семьи: как сохранить наследие предков в современном мире через музыку для семейного очага». Величкина рассказала, как ей удаётся успешно сочетать бизнес-карьеру, общественную деятельность и семью.

Помимо этого, лекцию прочитал писатель, историк старообрядчества Дмитрий Урушев. В музее-усадьбе прошли выставки, экскурсии, квест по усадебному парку и мастер-классы для детей и взрослых.

Читайте также:

Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне

Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале

Симфонический оркестр Дубны дал уличный концерт для жителей города
#подмосковье
#московская область
#усадьбы
#музей
#фестиваль
#музыка
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне семьи участников СВО обеспечили лучшими местами на шоу фейерверков
29 июля 2024, 15:57

Фото: iStock/howtogoto

Пиротехническое шоу устроили в Дубне в честь празднования Дня города, почётными зрителями стали семьи участников СВО — для них были выделены места в VIP-зоне, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Самый захватывающий вид на шоу фейерверков открывался с причала у Волги. В воздух над рекой взлетали в воздух праздничные салюты, которые привезли три соревновавшиеся в этом году команды: «Студии пиродизайна «Аватар» из Москвы, «Фейерверков спецэффектов» из Сергиева Посада и команда Троицкого снаряжательного завода», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Музыкальным сопровождением шоу стало выступление барабанщиков Top Beat.

В администрации Дубны отметили, что шоу фейерверков состоялось, в том числе, и по просьбе родственников участников специальной военной операции. Такое пожелание они высказали Максиму Тихомирову в ходе недавно прошедшей личной встречи.

Читайте также:

Жителям Дубны рассказали, как устроен глаз супермена

Симфонический оркестр Дубны дал уличный концерт для жителей города

В Дубне провели мастер-класс по воркауту
#дубна
#день города
#сво
#фейерверк
#салют
#праздник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» прошёл в Дубне
29 июля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Шоу «Дубна. Волга. Драйв» стало кульминационным моментом в праздновании 68-го Дня рождения города. Там прошёл огненно-музыкальный фестиваль «Большая Волга» в сопровождении пиротехнических команд, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Трое участников – Троицкий снаряжательный завод, студия пиродизайна «Аватар» и компания «Фейерверки спецэффекты» – показали современное шоу, которое высоко оценили зрители. В битве пиротехников самую высокую оценку жюри и приз зрительских симпатий получила команда из Сергиева Посада «Фейерверки спецэффекты».
«В этом году мы постарались организовать праздник для всех поколений дубненцев – детей, молодёжи, наших уважаемых академиков. Думаю, у нас всё получилось», – отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Салюты в сопровождении лучшего барабанного шоу Top Beat собрали тысячи горожан на набережной Волги и на волжском мосту, откуда открывался самый красивый вид.

Читайте также:

Симфонический оркестр Дубны дал уличный концерт для жителей города

Жителям Дубны рассказали, как устроен глаз супермена

Шествие сказочных персонажей прошло по улицам Дубны на масштабном карнавале
#дубна
#день города
#концерт
#салют
#фейерверк
#шоу
#максим тихомиров
#подмосковье
#московская область
#наукоград
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф