Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Яблоко от Яблони»

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19 августа, в день Яблочного спаса, состоится Всероссийский фестиваль «Яблоко от Яблони». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда содействия реализации социальных проектов «Благовест», который организует фестиваль.
«В рамках фестиваля будут проводиться различные тематические, патриотические, творческие и кулинарные мероприятия. Все они объединены общими задачами – это духовное единение людей, сохранение семейных ценностей, патриотическое воспитание, популяризация здорового образа жизни», – говорится в сообщении.Кроме того, в рамках спортивных мероприятий фестиваля и в преддверии чемпионата мира по русским шашкам будут проведены мастер-классы, сеансы одновременной игры и любительские турниры. Партнёром фонда выступит Федерации шашек России.
Жителей Московской области приглашают присоединиться к фестивалю. Зарегистрироваться и узнать подробности можно на сайте.
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