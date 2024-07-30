Гостей гастрофестиваля в Муранове научат варить варенье из ягод и фруктов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее «Усадьба «Мураново» в городском округе Пушкинский 10 и 11 августа состоится гастрономический фестиваль «День варенья». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Это семейный, домашний праздник, который проходит на территории музея в 12-й раз. Фестиваль сохраняет дух традиций мурановской усадьбы, где принято было на открытом воздухе варить варенье из ягод и фруктов, собранных в окрестных садах и лесах», – уточнили в ведомстве.Для гостей фестиваля приготовили мастер-классы по варке варенья. Пройдёт народное голосование за лучшее сочетание вкусов. Посетителей также ждут живая музыка и диджей-сеты, концерт Владимира Герца и лауреатов международных конкурсов «Праздник русского романса», выставки, экскурсии, усадебный квест и книжная ярмарка. Помимо этого, будут организованы творческие мастер-классы для взрослых и детей.
На территории усадьбы будут развёрнуты гастрономическая и ремесленная ярмарки.
Всю информацию о фестивале можно узнать на сайте музея и по телефону +7 (985) 317-38-98.
Билеты можно купить в кассе Усадьбы «Мураново» или онлайн. Оплатить их можно «Пушкинской картой».
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Лора Луганская