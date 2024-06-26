Город общемирового контекста: выставка «Звенигород. От земли до неба»

В Звенигородском Манеже государственного музея-заповедника продолжается выставка «Звенигород. От земли до неба», которая рассказывает про один из древнейших городов Подмосковья, чудом сохранивший неповторимые памятники раннемосковского зодчества, городские, монастырские и усадебные ансамбли, заповедные природные территории и исторические ландшафты.
Выставка начинается с ярких фотографий города в разные времена года.
Фото: Радио 1
Сама экспозиция посвящена истории Звенигорода в контексте судеб святых, монархов, военачальников, художников, писателей, музыкантов, ученых и людей, которые искали в городе вдохновение и популяризировали его сокровища.
Преподобные Савва Сторожевский и Андрей Рублев, Звенигородский князь Юрий Дмитриевич, царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, писатели А. П. Чехов и М. М. Пришвин, художники И. И. Левитан и М. В. Якунчикова, композиторы С. И. Танеев и Г. В. Свиридов, кинорежиссер А. А. Тарковский и пианист С. Т. Рихтер — великие люди, без которых не представляется подмосковный город.
Фото: Радио 1
Выставка поделена на несколько комнат-пространств, которые раскрывают город в разных направлениях: истории, религии, геммологии, литературе, музыке, кинематографе.
Фото: Радио 1
Во всех разделах присутствует медиа-контент: 3D-визуализация археологических находок, анимация архивных документов и произведений искусства, объемные световые проекции на макете Звенигородского кремля и так далее.
Фото: Радио 1
Фото: Радио 1
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«Чтобы увидеть Звенигород глазами жителей и многочисленных гостей, музей-заповедник объявил фотоконкурс. Нам прислали более 300 фотографий, на которых любимый город запечатлен в самых красивых и интересных ракурсах», — объяснил экскурсовод.
Фото: Радио 1
Сама экспозиция посвящена истории Звенигорода в контексте судеб святых, монархов, военачальников, художников, писателей, музыкантов, ученых и людей, которые искали в городе вдохновение и популяризировали его сокровища.
Преподобные Савва Сторожевский и Андрей Рублев, Звенигородский князь Юрий Дмитриевич, царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, писатели А. П. Чехов и М. М. Пришвин, художники И. И. Левитан и М. В. Якунчикова, композиторы С. И. Танеев и Г. В. Свиридов, кинорежиссер А. А. Тарковский и пианист С. Т. Рихтер — великие люди, без которых не представляется подмосковный город.
Фото: Радио 1
Выставка поделена на несколько комнат-пространств, которые раскрывают город в разных направлениях: истории, религии, геммологии, литературе, музыке, кинематографе.
«Я мало была знакома со Звенигородом, но, посетив выставку, я узнала очень много. Например, я не знала, что здесь снимали «Солярис» Тарковского или что у Чехове есть отдельный сборник рассказов, посвященных Звенигороду», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом Радио 1 гостья выставки.
Фото: Радио 1
Во всех разделах присутствует медиа-контент: 3D-визуализация археологических находок, анимация архивных документов и произведений искусства, объемные световые проекции на макете Звенигородского кремля и так далее.
Фото: Радио 1
«Мне было интересно посмотреть на макет Звенигорода — очень красиво выполнен. Еще был удивлен тому, как приятно был обставлен чеховский стол: настоящие приборы, стулья, скатерть. Как будто он сам сейчас выйдет и пригласит нас с ним отобедать», — рассказал корреспонденту Радио 1 посетитель выставки.
Фото: Радио 1
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Анастасия Бондарева