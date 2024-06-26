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Город общемирового контекста: выставка «Звенигород. От земли до неба»

26 июня 2024, 18:40

В Звенигородском Манеже государственного музея-заповедника продолжается выставка «Звенигород. От земли до неба», которая рассказывает про один из древнейших городов Подмосковья, чудом сохранивший неповторимые памятники раннемосковского зодчества, городские, монастырские и усадебные ансамбли, заповедные природные территории и исторические ландшафты.
Выставка начинается с ярких фотографий города в разные времена года.

«Чтобы увидеть Звенигород глазами жителей и многочисленных гостей, музей-заповедник объявил фотоконкурс. Нам прислали более 300 фотографий, на которых любимый город запечатлен в самых красивых и интересных ракурсах», — объяснил экскурсовод.


Фото: Радио 1

Сама экспозиция посвящена истории Звенигорода в контексте судеб святых, монархов, военачальников, художников, писателей, музыкантов, ученых и людей, которые искали в городе вдохновение и популяризировали его сокровища.

Преподобные Савва Сторожевский и Андрей Рублев, Звенигородский князь Юрий Дмитриевич, царь Алексей Михайлович, императрица Екатерина II, писатели А. П. Чехов и М. М. Пришвин, художники И. И. Левитан и М. В. Якунчикова, композиторы С. И. Танеев и Г. В. Свиридов, кинорежиссер А. А. Тарковский и пианист С. Т. Рихтер — великие люди, без которых не представляется подмосковный город.

Фото: Радио 1

Выставка поделена на несколько комнат-пространств, которые раскрывают город в разных направлениях: истории, религии, геммологии, литературе, музыке, кинематографе.

«Я мало была знакома со Звенигородом, но, посетив выставку, я узнала очень много. Например, я не знала, что здесь снимали «Солярис» Тарковского или что у Чехове есть отдельный сборник рассказов, посвященных Звенигороду», — поделилась своими эмоциями с корреспондентом Радио 1 гостья выставки.

Фото: Радио 1

Во всех разделах присутствует медиа-контент: 3D-визуализация археологических находок, анимация архивных документов и произведений искусства, объемные световые проекции на макете Звенигородского кремля и так далее.

Фото: Радио 1

«Мне было интересно посмотреть на макет Звенигорода — очень красиво выполнен. Еще был удивлен тому, как приятно был обставлен чеховский стол: настоящие приборы, стулья, скатерть. Как будто он сам сейчас выйдет и пригласит нас с ним отобедать», — рассказал корреспонденту Радио 1 посетитель выставки.

Фото: Радио 1

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Путин поклонился иконе «Святой Троицы» в Троице-Сергиевой Лавре
26 июня 2024, 18:48

Фото: сайт Кремля

Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде посетил российский президент Владимир Путин. Глава государства поклонился иконе «Святой Троицы». Как сообщила пресс-служба Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, икону доставили спецтранспортом, который оборудован системой амортизации и климатическим боксом.
Святыня вернулась в Троицкий собор Лавры в текущем году перед праздником Святой Троицы 22 июня. Решение вернуть икону на историческое место принял Путин в мае 2023 года.

«Святую Троицу» написал иконописец Андрей Рублев в XV веке по просьбе преемника и ученика преподобного Сергия Радонежского Никона. Икону признали образцом для изображения Святой Троицы в 1551 году на Стоглавом соборе, который созвал Иван Грозный.

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«Живое, сложное, подвижное»: в Звенигороде открылась выставка «Преображенная природа»
26 июня 2024, 17:18

Фото: Радио 1

25 июня в Звенигородском манеже государственного музея-заповедника прошло торжественное открытие выставки «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея».
Название выставки отражает её двусмысленный концепт: с одной стороны, произведение искусства — это преображение мира художником, который по-своему видит обычные явления. Его мировоззрение всегда меняется в зависимости от душевного настроя и художественного опыта.

С другой стороны, «преображенная» — это сама природа и все ее плоды, которые иногда не привлекают к себе внимания, но тем не менее являются уникальными, неподдельными и с трудом передаваемыми.

«Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы — вот они здесь присутствуют», — рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.

Фото: Радио 1

На выставке представлены более 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди них работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

«Это наш второй проект с Русским музеем. Звенигород окружен природой, и мы, как музей, рассказываем о том, как прекрасно наше ближнее Подмосковье. Мы будем продолжать говорить о традициях сбережения не только природы, но и памятников, а также объектов культурного наследия, потому что для Звенигорода это по-прежнему очень важно», — сказала в приветственном слове директор звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.

Художественные полотна представляют описание-повествование сменяющих друг друга природных явлений. Именно поэтому пространство разделено на несколько смысловых частей: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды».


Фото: Радио 1

По словам куратора выставки, художники практиковали метод иллюзии дребезжащего холста: маленькими мазками изображали широкие явления. Так, например, появилось «живое небо» у Федора Васильева.

«Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту», — отметил Кривонденченков.

Фото: Радио 1

Стоит заметить, что все смысловые пейзажные блоки сопровождаются стихотворениями Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Евгения Баратынского, Ивана Бунина, Софии Парнок. Это в очередной раз подтверждает связь искусств, основная задача которых – прибавить к человеческому зрения зоркости и показать, как многогранна наша земля.

Фото: Радио 1

К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи со спикерами-экспертами.
Проект завершится 12 января 2025 года.

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В Истринском лесопарке «Шишкин лес» пройдет День молодёжи
26 июня 2024, 16:37

Фото: пресс-служба городского округа Истра

День молодёжи в Истре проведут в городском лесопарке «Шишкин лес». Об этом сообщила пресс-служба городского округа Истра.
29 июня в лесопарке «Шишкин лес» городского округа Истра состоится грандиозный музыкальный концерт, который станет уникальным событием для всех любителей музыки и активного отдыха на свежем воздухе

«На сцене выступят популярные российские исполнители: MONA, PORTO MORIS и KOLUNOV. Хедлайнером концерта будет Ирина Дубцова — талантливая певица, композитор и поэтесса. Ведущим мероприятия станет известный блогер и боец ММА Саша Стоун. Погода обещает быть тёплой и солнечной, а наш уникальный лесопарк предоставит отличные условия для семейного отдыха на природе» - поделилась глава округа Татьяна Витушева.

Для удобства посетителей будет организована большая открытая парковка для автотранспорта. Начало концерта в 16:00. Вход бесплатный.

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Мастер-класс по цветам из бумаги прошёл в Подхоженском СДК для детей
26 июня 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Красивый и интересный мастер - класс прошёл в Подхоженском СДК для детей «Цветы из цветной бумаги». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Самодельные поделки в виде цветов всегда вызывают приятные эмоции и восхищение. Возможно, это связано с тем, что они напоминают нам о тепле и аромате живых цветов.

«Цветы — один из самых популярных объектов для творчества. Как здорово уметь создавать что-то красивое и оригинальное своими руками! Это помогает развивать чувство вкуса, воображение и творческое мышление. На мероприятии ребята учились делать цветы из цветной бумаги. Для этого им понадобились только ножницы, бумага, клей и желание создать что-то яркое и красивое. Из таких бумажных цветов можно составить настоящий букет, который станет прекрасным подарком для мамы или бабушки», — поделились в пресс-службе.

Бумажные цветы — это прекрасный способ украсить интерьер, создать декор или подготовить оригинальный подарок. Каждый ребёнок вложил в свой цветок частичку души, и это доставило им огромное удовольствие. Все работы получились уникальными и красивыми.

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В подмосковных парках подготовили праздничную программу ко Дню молодежи
26 июня 2024, 13:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В подмосковных парках состоится праздничная программа, приуроченная ко Дню молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
29 и 30 июня в более чем 85 парках Подмосковья пройдёт праздничная программа «Это молодёжь», приуроченная ко Дню молодёжи.

«В Одинцовском парке культуры и отдыха пройдет праздник Auto party с музыкой и танцами. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоится фестиваль уличной культуры «Дыши танцем». В Зарайском центральном парке культуры и отдыха организуют выставку автомобилей и автотюнинга, где представят более 30 автомобилей разных поколений и частных коллекций.В парке культуры и отдыха им. Н. Островского в Ступине для посетителей подготовили соревнования по экстремальным видам спорта и огненное шоу», — поделились в министерстве.

Ознакомиться с подробной программой мероприятий можно на официальных сайтах парков.

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В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»

Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове

В Дубну после реставрации вернулись мозаичные панно Нади Леже
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#выставка
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#концерт
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#день молодёжи
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В Клину в третий раз пройдет масштабный концерт «Ночь Чайковского»
25 июня 2024, 23:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Уникальный по масштабам гала-концерт «Ночь Чайковского» 6 июля в третий раз пройдёт в усадьбе Демьяново в Клину. Художественным руководителем выступит народный артист СССР Юрий Башмет, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В этом году этот проект будет посвящен 225-летию Александра Пушкина. На концерте будет представлена постановка «Евгения Онегина» в авторской версии Башмета. Фрагменты из пушкинской поэмы читают театральные актёры Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Сцены из оперы Чайковского исполнят солисты ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Место за дирижёрским пультом Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» займёт Юрий Башмет. А световое и визуальное шоу создаст единую композицию постановки.

Концерт в усадьбе Демьяново – спецпроект Юбилейного X Международного фестиваля искусств Петра Чайковского в Клину, художественным руководителем которого также уже много лет является Юрий Башмет.

История старинной усадьбы ведётся с 1625 года. Она не была местом жительства Чайковского, на имеет к композитору непосредственное отношение. Усадьбой владел брат композитора Сергея Танеева – ученика и друга Петра Ильича. Частыми гостями усадьбы были Скрябины, сёстры Гнесины, Аполлинарий Васнецов, Климент Тимирязев, Андрей Белый и многие другие. Чайковский и его брат Модест Ильич часто навещали усадьбу Танеевых.

Вход на концерт будет свободным.

Международный фестиваль искусств Петра Чайковского проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В Дубну после реставрации вернулись мозаичные панно Нади Леже
25 июня 2024, 22:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубну вернулись все 10 уникальных мозаичных панно художницы Нади Леже из коллекции портретов великих людей ХХ века. Их восстанавливали в дубненской мозаичной мастерской, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Последние четыре изображения – Льва Толстого, Зои Космодемьянской, Леонида Когана и Марселя Кашена – размещены на прежних местах, на аллее у ДК «Мир». Их реставрацией несколько месяцев занимался дубненский мозаичист Михаил Поляков. Он постарался максимально сохранить стиль автора, при этом добавив утраченные элементы», – отметили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Теперь планируется реконструировать мозаичные портреты советских космонавтов, которые установлены на площади у ДК «Октябрь». Все работы рассчитывают завершить до октября, когда будет отмечаться 120-летие со дня рождения Леже.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

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#московская область
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Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове
В Серпухове откроется выставка «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор»
25 июня 2024, 18:47

Фото: Серпуховский историко-художественный музей

3 июля в Серпухове свои двери откроет выставка, посвященная 150-летию скульптора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР Сергея Тимофеевича Конёнкова.
На выставке «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор» будут представлены 28 скульптур из коллекции Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи. Также впервые будет экспонироваться уникальная графика из собрания правнука Сергея Тимофеевича Конёнкова.

В новом выставочном пространстве Серпуховского музея — галерее «Каретный сарай» — будут работы великого мастера, в которых отражены античные мифы, сказки и былины, люди и судьбы.

Также выставка предоставляет возможность увидеть «Космогонии» Конёнкова — графика из частного собрания, которая никогда раньше не представлялась. Рисунки на темы Библии и Апокалипсиса — зашифрованные пророческие послания современникам и потомкам, о которых знал только близкий круг, Эйнштейн и Сталин. При жизни Конёнков запретил публиковать космогонии.

Выставка раскрывает Сергея Конёнкова, который был любимым скульптором Сталина, с неожиданной стороны. Мастер умер в 97 лет. До конца дней он занимался теософией, космизмом, пытался расшифровать «Апокалипсис».

Куратором выставки стала заведующая отделом редакционно-издательской деятельности, Член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Трошина.
Выставка продолжится до 10 ноября 2024 года.

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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
25 июня 2024, 18:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль классической музыки на открытом воздухе «Лето. Музыка. Музей» в этом году откроется 3 июля и завершится 7 июля. По традиции он будет проходить в государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Нынешний фестиваль посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. На сцену выйдут пианист Николай Луганский, скрипач Павел Милюков, виолончелист Александр Рамм, ансамбль солистов оперной труппы, хор и оркестр Большого театра. Резидент фестиваля – Государственный оркестр им. Светланова. В концертах также примет участие Российский национальный оркестр», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В первый фестивальный день прозвучат Концерт №1 для фортепиано с оркестром си-бемоль минор П.И. Чайковского, «Прелюдия к послеполуденному отдыху фавна» Клода Дебюсси, «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Лето. Музыка. Музей» – ежегодный фестиваль классической музыки, объединяющий талантливых российских музыкантов. Художественный руководитель фестиваля – Дмитрий Юровский, президент — народный артист России, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Дунаевский.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Найти программу и приобрести билеты можно на сайте музея.

Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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