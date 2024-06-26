«Живое, сложное, подвижное»: в Звенигороде открылась выставка «Преображенная природа»

Фото: Радио 1
25 июня в Звенигородском манеже государственного музея-заповедника прошло торжественное открытие выставки «Преображенная природа. Пейзаж XIX-XX вв. из собрания Русского музея».
Название выставки отражает её двусмысленный концепт: с одной стороны, произведение искусства — это преображение мира художником, который по-своему видит обычные явления. Его мировоззрение всегда меняется в зависимости от душевного настроя и художественного опыта.
С другой стороны, «преображенная» — это сама природа и все ее плоды, которые иногда не привлекают к себе внимания, но тем не менее являются уникальными, неподдельными и с трудом передаваемыми.
Фото: Радио 1
На выставке представлены более 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди них работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.
Художественные полотна представляют описание-повествование сменяющих друг друга природных явлений. Именно поэтому пространство разделено на несколько смысловых частей: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды».
Фото: Радио 1
По словам куратора выставки, художники практиковали метод иллюзии дребезжащего холста: маленькими мазками изображали широкие явления. Так, например, появилось «живое небо» у Федора Васильева.
Фото: Радио 1
Стоит заметить, что все смысловые пейзажные блоки сопровождаются стихотворениями Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Евгения Баратынского, Ивана Бунина, Софии Парнок. Это в очередной раз подтверждает связь искусств, основная задача которых – прибавить к человеческому зрения зоркости и показать, как многогранна наша земля.
Фото: Радио 1
К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи со спикерами-экспертами.
Проект завершится 12 января 2025 года.
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С другой стороны, «преображенная» — это сама природа и все ее плоды, которые иногда не привлекают к себе внимания, но тем не менее являются уникальными, неподдельными и с трудом передаваемыми.
«Мы каждый день ходим по улице и не обращаем внимание на то, что нас окружает. Мы замечаем только уникальные и эксклюзивные явления природы — вот они здесь присутствуют», — рассказал куратор, ведущий научный сотрудник Русского музея Сергей Кривонденченков.
Фото: Радио 1
На выставке представлены более 40 произведений мастеров пейзажной живописи из собрания Русского музея и Звенигородского музея-заповедника. Среди них работы Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.
«Это наш второй проект с Русским музеем. Звенигород окружен природой, и мы, как музей, рассказываем о том, как прекрасно наше ближнее Подмосковье. Мы будем продолжать говорить о традициях сбережения не только природы, но и памятников, а также объектов культурного наследия, потому что для Звенигорода это по-прежнему очень важно», — сказала в приветственном слове директор звенигородского музея-заповедника Елена Кожевникова.
Художественные полотна представляют описание-повествование сменяющих друг друга природных явлений. Именно поэтому пространство разделено на несколько смысловых частей: «Облака и тучи», «Радуга», «Светлый день», «Рассветы и закаты», «Лунная ночь» и «Стихия воды».
Фото: Радио 1
По словам куратора выставки, художники практиковали метод иллюзии дребезжащего холста: маленькими мазками изображали широкие явления. Так, например, появилось «живое небо» у Федора Васильева.
«Как говорил Стасов, наша природа неказиста. Нужно научиться ее изображать. У нас может быть избушка, старая лесенка, косогоры, которых много в Звенигороде. Зато у нас живое, сложное, подвижное небо. Если собрать все вместе, создается поэтический художественный образ. Он может быть немного драматичным или печальным, но важно, что русскую природу заметили и увидели в ней своеобразную красоту», — отметил Кривонденченков.
Фото: Радио 1
Стоит заметить, что все смысловые пейзажные блоки сопровождаются стихотворениями Фёдора Тютчева, Афанасия Фета, Евгения Баратынского, Ивана Бунина, Софии Парнок. Это в очередной раз подтверждает связь искусств, основная задача которых – прибавить к человеческому зрения зоркости и показать, как многогранна наша земля.
Фото: Радио 1
К выставке запланированы творческие мастер-классы, тематические музыкальные концерты, лекции и встречи со спикерами-экспертами.
Проект завершится 12 января 2025 года.
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Анастасия Бондарева