Любимый скульптор Сталина: выставка Сергея Конёнкова открывается в Серпухове

Фото: Серпуховский историко-художественный музей
3 июля в Серпухове свои двери откроет выставка, посвященная 150-летию скульптора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии и Государственной премии СССР Сергея Тимофеевича Конёнкова.
На выставке «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор» будут представлены 28 скульптур из коллекции Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи. Также впервые будет экспонироваться уникальная графика из собрания правнука Сергея Тимофеевича Конёнкова.
В новом выставочном пространстве Серпуховского музея — галерее «Каретный сарай» — будут работы великого мастера, в которых отражены античные мифы, сказки и былины, люди и судьбы.
Также выставка предоставляет возможность увидеть «Космогонии» Конёнкова — графика из частного собрания, которая никогда раньше не представлялась. Рисунки на темы Библии и Апокалипсиса — зашифрованные пророческие послания современникам и потомкам, о которых знал только близкий круг, Эйнштейн и Сталин. При жизни Конёнков запретил публиковать космогонии.
Выставка раскрывает Сергея Конёнкова, который был любимым скульптором Сталина, с неожиданной стороны. Мастер умер в 97 лет. До конца дней он занимался теософией, космизмом, пытался расшифровать «Апокалипсис».
Куратором выставки стала заведующая отделом редакционно-издательской деятельности, Член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Трошина.
Выставка продолжится до 10 ноября 2024 года.
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В новом выставочном пространстве Серпуховского музея — галерее «Каретный сарай» — будут работы великого мастера, в которых отражены античные мифы, сказки и былины, люди и судьбы.
Также выставка предоставляет возможность увидеть «Космогонии» Конёнкова — графика из частного собрания, которая никогда раньше не представлялась. Рисунки на темы Библии и Апокалипсиса — зашифрованные пророческие послания современникам и потомкам, о которых знал только близкий круг, Эйнштейн и Сталин. При жизни Конёнков запретил публиковать космогонии.
Выставка раскрывает Сергея Конёнкова, который был любимым скульптором Сталина, с неожиданной стороны. Мастер умер в 97 лет. До конца дней он занимался теософией, космизмом, пытался расшифровать «Апокалипсис».
Куратором выставки стала заведующая отделом редакционно-издательской деятельности, Член Ассоциации искусствоведов (АИС) Мария Трошина.
Выставка продолжится до 10 ноября 2024 года.
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Анастасия Бондарева