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Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Фото: Юлия Андросова

Фото: Юлия Андросова

Необычный зал открыт для посещения в Егорьевском историко-художественном музее: он оформлен как дирижабль, на котором можно совершить полёт над несколькими городами Московской области, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«Этот зал напоминает летательный аппарат. В иллюминаторах мы видим наш Егорьевск: исторический центр, окраины и Советскую улицу. Полётом мы управляем сами — при помощи штурвала. (…) Проект включает 60 минут 3D-графики. Мы охватили семь направлений и более десяти подмосковных городов. Все они связаны с историей нашего Егорьевска», — рассказала заведующая отделом цифрового развития Егорьевского историко-художественного музея Любовь Терпиловская.

Фото: Юлия Андросова



Реализация инновационного проекта заняла полтора года, из которых год велась работа по сбору материалов и ещё шесть месяцев заняла отрисовка 3D-графики.

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#культура
#музей
#полеты
Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции
19 декабря 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Учащиеся средней школы №1 побывали в Каширском краеведческом музее на интерактивном занятии «Звучание родников старины». Накануне Нового года и Рождества ребята получили полезные знания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудница музея Людмила Максакова рассказала, как отмечали эти праздники наши предки 100 и 150 лет назад, во что верили, как гадали, что пели и чем угощали гостей. Школьники узнали, что в ночь перед Рождеством молодёжь и дети ходили по дворам в народных костюмах с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарили сладости, выпечку, а иногда и деньги. Они сами разучили колядки, рождественские песни и игры», – сказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Записаться на эту программу, а также мастер-классы и экскурсии музея можно по телефону 8 (999) 834-85-40. Афиша мероприятий музея размещена по ссылке.

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День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
18 декабря 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздничную программу проведут в Каширском краеведческом музее в честь 47-летия учреждения в субботу, 21 декабря, мероприятие будет посвящено дарителям и музейным волонтёрам, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Каширский краеведческий музей был создан 47 лет назад силами энтузиастов-ветеранов и любителей истории. Мероприятие начнётся в два часа дня. В честь праздника только один день будет работать выставка новых поступлений за 2024 год «В дар музею — в дар потомкам. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Кроме того, помимо постоянных экспозиций, посвящённых истории, культуре и природе Каширского края, посетителям будет представлена выставка картин «Зимняя палитра» с работами художников из Каширы и Ступина.

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#музей
#выставка
#праздник
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Для молодёжи Каширы провели викторину «Новогодние традиции»
18 декабря 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Интерактивную викторину «Новогодние традиции» организовала для студентов корпусов «Кашира» и «Ожерелье» профессионального колледжа «Московия» специалистка по социальной работе с молодежью Каширского молодежного центра Наталья Турочкина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Викторина состояла из нескольких этапов, на каждом из которых участники должны были решать различные интеллектуальные задачи и выполнять творческие задания, связанные с символами новогодних праздников и новогодними традициями в разных странах», — говорится в сообщении.
Целью организации игры-викторины было создание праздничной атмосферы, расширения кругозора, укрепление дружеских связей между молодежью и расширение кругозора участников. Мероприятие прошло на большом эмоциональном подъёме.

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#молодёжь
#игра
#мероприятия
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В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка
17 декабря 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину открылась выставка «Пушкиниана Чайковского». Она приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка призвана показать важнейшую роль поэта и его творчества в русской жизни XIX века. Поэзия и проза Пушкина оказали глубокое влияние на Чайковского. По его произведениям написаны три великие оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». В центре – экспонаты, связанные с этими творениями», – рассказали в ведомстве.
В экспозиции также представлены уникальные предметы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского и Государственного музея Пушкина. Это письма композитора, макеты декораций опер Чайковского, костюмы оперных исполнителей, модель памятника поэту работы Александра Опекушина.

Как отметили в министерстве, выставка будет открыта до 8 апреля 2025 года.

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#культура
#минкульттуризма мо
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#музей чайковского
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#московская область
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В парке Каширы 21 декабря проведут зимний праздник спорта
17 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto.com/Anastasia Babkina

Акция «Зимние рекорды» состоится в городском парке Каширы в ближайшую субботу, 21 декабря. На праздник спорта приглашаются взрослые и дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приходите в парк, чтобы зарядиться энергией и вдохновением! Все мероприятия в парках Каширы проводятся бесплатно», — отметила директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В рамках акции «Зимние рекорды» в парке состоится заход по скандинавской ходьбе, а также будут организованы различные спортивные эстафеты. Кроме того, для гостей праздника установят фотозону, организуют «Самоварную станцию», где можно будет угоститься горячим чаем, и проведут выставку достижений «Олимпийские чемпионы».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возрастных ограничений нет.

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Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
17 декабря 2024, 09:24

Фото: istockphoto.com/brunocoelhopt

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского конкурса культурных инициатив стартовал в России во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут представлены проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, направленные на поддержку и популяризацию общероссийской культурной идентичности и на сохранение традиционных духовно-нравственных России, а также на поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и достижение целей СВО», — говорится в сообщении.
Заявку на конкурс могут подать некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

Более подробная информация о грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив размещена на его официальном сайте.

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В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков
16 декабря 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фотобудка с печатью снимков появилась в городском парке Каширы, получить готовую фотографию можно за несколько секунд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Теперь каждый сможет сделать в парке фотографию на память и моментально её распечатать. Наш парк — это отличное место для того, чтобы создать радостные и незабываемые моменты вместе с семьёй и друзьями», — сказала директор каширского городского парка Олеся Кожадей.
Фотобудка расположена недалеко от главной сцены парка. Камера автоматически делает серию из трёх фотографий, для печати можно выбрать самую удачную. Отмечается, что распечатать получившееся фото предлагается тремя способами. Фотобудка уже вызвала большой интерес у гостей парка — и у мам с детьми, и у молодёжи, и у пожилых людей.

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#кашира
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#фотография
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Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
16 декабря 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Агломерация Зарайск – Коломна представила свои возможности в финале федерального конкурса за звание Культурной столицы 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал состоялся на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве. На конкурс были поданы заявки от 20 российских городов. Кроме подмосковной агломерации Зарайска и Коломны в финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. На торжественной церемонии финалисты представили презентации своих возможностей и проекты программ развития на 2026 год», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По результатам голосования члены оргкомитета конкурса назвали культурной столицей Омск. Победителем народного голосования на платформе госуслуг стал Владимир. Агломерация Зарайск – Коломна получила диплом финалиста.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Конкурс «Культурная столица года» проводится ежегодно с 2023-го. Принять в нём участие могут инициативные команды, представляющие административные центры регионов страны и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#минкульттуризма мо
#коломна
#зарайск
#конкурс
#подмосковье
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Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей
16 декабря 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Бесплатное представление на льду Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания в рамках программы «Зима в Подмосковье» состоялось в Ледовом дворце в Волоколамске, шоу посетили более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками ледового шоу стали призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин, двукратные чемпионы Европы, призёры олимпийских игр Екатерина Боброва и Максим Шабалин, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина и мастер спорта РФ Артём Федорченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатные ледовые шоу проходят в парках и на ледовых аренах Московской области.

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#волоколамск
#ледовая арена
#шоу
#мероприятия
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