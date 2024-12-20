Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Фото: Юлия Андросова
Необычный зал открыт для посещения в Егорьевском историко-художественном музее: он оформлен как дирижабль, на котором можно совершить полёт над несколькими городами Московской области, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«Этот зал напоминает летательный аппарат. В иллюминаторах мы видим наш Егорьевск: исторический центр, окраины и Советскую улицу. Полётом мы управляем сами — при помощи штурвала. (…) Проект включает 60 минут 3D-графики. Мы охватили семь направлений и более десяти подмосковных городов. Все они связаны с историей нашего Егорьевска», — рассказала заведующая отделом цифрового развития Егорьевского историко-художественного музея Любовь Терпиловская.
Фото: Юлия Андросова
Реализация инновационного проекта заняла полтора года, из которых год велась работа по сбору материалов и ещё шесть месяцев заняла отрисовка 3D-графики.
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