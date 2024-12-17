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В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину открылась выставка «Пушкиниана Чайковского». Она приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка призвана показать важнейшую роль поэта и его творчества в русской жизни XIX века. Поэзия и проза Пушкина оказали глубокое влияние на Чайковского. По его произведениям написаны три великие оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». В центре – экспонаты, связанные с этими творениями», – рассказали в ведомстве.
В экспозиции также представлены уникальные предметы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского и Государственного музея Пушкина. Это письма композитора, макеты декораций опер Чайковского, костюмы оперных исполнителей, модель памятника поэту работы Александра Опекушина.



Как отметили в министерстве, выставка будет открыта до 8 апреля 2025 года.

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В парке Каширы 21 декабря проведут зимний праздник спорта
17 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto.com/Anastasia Babkina

Акция «Зимние рекорды» состоится в городском парке Каширы в ближайшую субботу, 21 декабря. На праздник спорта приглашаются взрослые и дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приходите в парк, чтобы зарядиться энергией и вдохновением! Все мероприятия в парках Каширы проводятся бесплатно», — отметила директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В рамках акции «Зимние рекорды» в парке состоится заход по скандинавской ходьбе, а также будут организованы различные спортивные эстафеты. Кроме того, для гостей праздника установят фотозону, организуют «Самоварную станцию», где можно будет угоститься горячим чаем, и проведут выставку достижений «Олимпийские чемпионы».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возрастных ограничений нет.

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#праздник
#спорт
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Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
17 декабря 2024, 09:24

Фото: istockphoto.com/brunocoelhopt

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского конкурса культурных инициатив стартовал в России во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут представлены проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, направленные на поддержку и популяризацию общероссийской культурной идентичности и на сохранение традиционных духовно-нравственных России, а также на поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и достижение целей СВО», — говорится в сообщении.
Заявку на конкурс могут подать некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

Более подробная информация о грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив размещена на его официальном сайте.

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В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков
16 декабря 2024, 18:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фотобудка с печатью снимков появилась в городском парке Каширы, получить готовую фотографию можно за несколько секунд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Теперь каждый сможет сделать в парке фотографию на память и моментально её распечатать. Наш парк — это отличное место для того, чтобы создать радостные и незабываемые моменты вместе с семьёй и друзьями», — сказала директор каширского городского парка Олеся Кожадей.
Фотобудка расположена недалеко от главной сцены парка. Камера автоматически делает серию из трёх фотографий, для печати можно выбрать самую удачную. Отмечается, что распечатать получившееся фото предлагается тремя способами. Фотобудка уже вызвала большой интерес у гостей парка — и у мам с детьми, и у молодёжи, и у пожилых людей.

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Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
16 декабря 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Агломерация Зарайск – Коломна представила свои возможности в финале федерального конкурса за звание Культурной столицы 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финал состоялся на площадке «Цифровое деловое пространство» в Москве. На конкурс были поданы заявки от 20 российских городов. Кроме подмосковной агломерации Зарайска и Коломны в финал вышли Владивосток, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Иркутск, Омск и Томск. На торжественной церемонии финалисты представили презентации своих возможностей и проекты программ развития на 2026 год», – рассказали в ведомстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По результатам голосования члены оргкомитета конкурса назвали культурной столицей Омск. Победителем народного голосования на платформе госуслуг стал Владимир. Агломерация Зарайск – Коломна получила диплом финалиста.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Конкурс «Культурная столица года» проводится ежегодно с 2023-го. Принять в нём участие могут инициативные команды, представляющие административные центры регионов страны и городские округа с населением не менее 250 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#культура
#минкульттуризма мо
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#зарайск
#конкурс
#подмосковье
#московская область
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Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей
16 декабря 2024, 10:59

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Бесплатное представление на льду Ильи Авербуха с участием звёзд фигурного катания в рамках программы «Зима в Подмосковье» состоялось в Ледовом дворце в Волоколамске, шоу посетили более тысячи человек, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Участниками ледового шоу стали призёр Олимпийских игр, чемпион мира, чемпион России Алексей Ягудин, двукратные чемпионы Европы, призёры олимпийских игр Екатерина Боброва и Максим Шабалин, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы и двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также победительница проекта «Народный ледниковый» Наталья Саблина и мастер спорта РФ Артём Федорченко», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бесплатные ледовые шоу проходят в парках и на ледовых аренах Московской области.

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#волоколамск
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#культура
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Глава правительства Мишустин соболезнует в связи со смертью Раисы Максимовой
14 декабря 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Смерть актрисы Раисы Максимовой — большая потеря для ее родных и близких, а также для российской культуры и всех россиян, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
«Создавая разноплановые образы, она умела точно передать чувства своих героинь, раскрыть глубину их характера. Именно поэтому фильмы и спектакли с ее участием неизменно привлекали внимание широкой публики, пользовались огромной популярностью, покорили сердца миллионов зрителей», — сказано в телеграмме премьера.

Он отметил, что почившая звезда олицетворяла собой пример преданности театральной профессии. Актриса служила в Московском художественном театре им. Чехова. Мишустин заключил, что Максимова — незаурядный, открытый, душевно щедрый человек, какой и останется в сердцах людей. Раисы Максимовой не стало на 96 году жизни 11 декабря.

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Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах
13 декабря 2024, 16:58

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Жители и гости Московской области 13-15 декабря смогут увидеть выступления именитых фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Представления покажут 13 декабря на катке Парка культуры и отдыха на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне. Начало – в 19:30. 14 декабря в 15:00 ледовый спектакль пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска, в 19:30 – на катке Центрального парка Лобни. 15 декабря в 16:30 зрители встретятся со звёздами фигурного катания в парке «200 лет Егорьевску». В 19:30 спектакль увидят в Павловском Посаде на стадионе «Заречный», – уточнили в ведомстве.
Вход на ледовое шоу будет свободным.

Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

В министерстве добавили, что актуальную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. В расписании могут происходить изменения.

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#культура
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Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
13 декабря 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число победителей от городского округа Кашира вошли ученица Барабановской школы Владлена Буравцева, а также ученики Коррекционной школы Егор Верещагин и Александр Шарендо», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился для ребят в возрасте от шести до 18 лет в десяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Фольклор», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение», «Малые театральные формы», «Танец» и «Танец на коляске».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#награды
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На концерт певца SHAMAN в Реутове приехали его фанаты из Словакии
13 декабря 2024, 11:33

SHAMAN (фото: медиасток.рф)

Двадцать поклонников певца SHAMAN из Словакии приехали на его концерт, проходивший в деловом комплексе «Мир» в Реутове, перед началом шоу они поделились историей своей любви к русскому певцу.
Знакомство словака Роберта с творчеством SHAMAN началось с увиденного в интернете клипа на песню «Встанем».

«У меня потекли слезы, когда слушал эту песню. (…) Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — сказал Роберт в интервью изданию REGIONS.
На концерт приехала также одна из организаторов словацкого фан-клуба певца Алэна Палахьева.

«Когда я впервые услышала песни SHAMAN, они потрясли меня до глубины души. В соцсетях мы с подругой основали группу поклонников, а потом фан-клуб», — сообщила Алэна.
Для своего любимого перца поклонники из Словакии привезли подарки: флаг своей страны, футболку, сшитую вручную, и 75-градусную настойку.

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#словакия
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