В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину открылась выставка «Пушкиниана Чайковского». Она приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка призвана показать важнейшую роль поэта и его творчества в русской жизни XIX века. Поэзия и проза Пушкина оказали глубокое влияние на Чайковского. По его произведениям написаны три великие оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». В центре – экспонаты, связанные с этими творениями», – рассказали в ведомстве.В экспозиции также представлены уникальные предметы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского и Государственного музея Пушкина. Это письма композитора, макеты декораций опер Чайковского, костюмы оперных исполнителей, модель памятника поэту работы Александра Опекушина.
Как отметили в министерстве, выставка будет открыта до 8 апреля 2025 года.
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