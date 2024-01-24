Гостей фестиваля санок в Ивантеевке ждут катания, песни и творческий конкурс

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Фестиваль санок состоится в городском парке культуры и отдыха в Ивантеевке в субботу, 27 января, в программе предусмотрены развлечения для взрослых и детей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На фестивале организуют катания на собачьих упряжках и ватрушках, эстафеты и мастер-классы для детей. Гостей также ждут интерактивные программы и концерт казачьего ансамбля «Борода Folk», — говорится в сообщении.
Важной частью фестиваля станет конкурс «Чудо-сани!» — его участники будут соревноваться в оригинальности оформления санок и тюбингов. Принять участие в конкурсе могут все желающие.
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