В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days

Фото: istockphoto / LeMusique
В Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Кинопоказ состоится 29 января в киноконцертном зале «Октябрь».
Стоит отметить, что эти работы являются участниками внеконкурсной программы возрастных категорий 6+, 12+ и 16+.
Кроме этого, кинофестиваль Short Film Days проводится ежегодно,а с 2022 года является еще и международным.
Расписание фильмов и их описание можно найти на официальном сайте культурно-дугового центра «Голицынский».
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«В рамках мероприятия гостей ждут фильмы «А» от режиссера Татьяны Жуковой, «Как разжечь потухший огонь» - режиссер Сергей Филатов, «Соня любит, Соня не любит» - режиссер Наталья Беляева, «Белым по чёрному» - режиссер Антон Мамыкин и «Взятка» от режиссера Алексея Харитонова», — поделились в министерстве.
Кроме этого, кинофестиваль Short Film Days проводится ежегодно,а с 2022 года является еще и международным.
Расписание фильмов и их описание можно найти на официальном сайте культурно-дугового центра «Голицынский».
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Мира Полтева