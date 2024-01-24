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В Подмосковье пройдет бесплатный показ работ участников кинофестиваля Short Film Days

24 января 2024, 09:37
Фото: istockphoto / LeMusique

Фото: istockphoto / LeMusique

В Голицыно пройдут бесплатные показы короткометражных фильмов – участников кинофестиваля Short Film Days. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Кинопоказ состоится 29 января в киноконцертном зале «Октябрь».

«В рамках мероприятия гостей ждут фильмы «А» от режиссера Татьяны Жуковой, «Как разжечь потухший огонь» - режиссер Сергей Филатов, «Соня любит, Соня не любит» - режиссер Наталья Беляева, «Белым по чёрному» - режиссер Антон Мамыкин и «Взятка» от режиссера Алексея Харитонова», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что эти работы являются участниками внеконкурсной программы возрастных категорий 6+, 12+ и 16+.

Кроме этого, кинофестиваль Short Film Days проводится ежегодно,а с 2022 года является еще и международным.

Расписание фильмов и их описание можно найти на официальном сайте культурно-дугового центра «Голицынский».

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В Петербурге откроется выставка в честь летчицы Лидии Зверевой
23 января 2024, 21:08

Фото: istockphoto.com/shironosov

В музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.
Как передаёт «Петербургский дневник», Лидия Зверева смогла получить соответствующее образование в своё время несмотря на все общественные стереотипы, открыла лётную школу и сама практиковалась в полётах.

В основу выставки легли материалы, собранные автором книги о Лидии Зверевой «Девочка, которая хотела летать» Ириной Лисовой.

Сама выставка будет работать до 25 февраля.

Ранее сообщалось, что в Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

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#история
#культура
#санкт-петербург
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Ушёл из жизни немецкий музыкант, создатель группы Boney M. Фариан
23 января 2024, 17:18

Фото: iStock/jorgeantonio

На 83 году жизни скончался немецкий музыкант, создатель известной группы Boney M. Франк Фариан, об этом сообщает NTV.
По информации СМИ, музыкант скончался в собственном доме в Маями. При этом, причины его смерти не уточняются.

Фариан является автором всеми любимого хита Daddy Cool. Помимо этого, музыкант основал ряд других поп-проектов, среди которых: Eruption, Precious Wilson, Far Corporation, Milli Vanilli, La Bouche. К тому же, в 80-х годах прошлого века он считался самым успешным продюсером международного уровня.

Напомним, 18 января стало известно о смерти известного театрального критика Валерия Семеновского. Как сообщили в ГИТИС, он был педагогом очень многих крупнейших театральных критиков России.

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#смерть
#германия
#продюсер
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Спектакль «Варшавская мелодия» покажут в Подмосковье
23 января 2024, 17:01

Фото: istockphoto / fergregory

В Щелкове состоится спектакль «Варшавская мелодия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 27 января в театрально-концертном центре «Щелковский театр»

«Актерский ансамбль в сопровождении музыкантов духового оркестра расскажет зрителю историю о настоящей любви и красоте человеческой души. История разворачивается вокруг молодых влюбленных в послевоенное время», — поделились в пресс-службе ведомства.

Начало постановки в 18:00. Узнать подровную информацию о спектакле и покупке билетов можно на официальном сайте театрально-концертного центра «Щелковский театр».

Кроме этого, теперь в постоянном репертуаре щелковского центра можно увидеть большой выбор спектаклей разных жанров для разных возрастных категорий.

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#щёлково
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В Наро-Фоминске можно будет посетить выставку «Время читать!»
23 января 2024, 16:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка «Время читать!» открывается в Наро-Фоминском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет работать с 27 января в Верейском историко-краеведческом музее в городском округе Наро-Фоминск.

«В экспозиции будут представлены уникальные журналы и газеты XX века. Печатные издания того времени являются уникальным источником информации о событиях, происходивших в разное время во всем мире. Посетители выставки увидят журналы «Вокруг света», «Нива», «Журнал для хозяек» начала XX века, иллюстрированный журнал «Тысяча восемьсот двенадцатый год» 1912 года издания, подшивки газет «Знамя Социализма» с 1945 по 1959 год, журнал «Крокодил» , — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в параллель с журнальной экспозицией желающие смогут увидеть выставку часов и будильников того времени.

Выставка ​будет открыта до 2 марта 2024 года.

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#часы
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Жители Подмосковья смогут посмотреть спектакль «Кентервильское привидение»
23 января 2024, 13:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московский областной театр кукол приглашает на спектакль «Кентервильское привидение». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Спектакль по мотивам новеллы Оскара Уайльда состоится 26 января в Московском областном театре кукол.

«Произведение английского классика экранизировали и ставили на сценах много раз. У зрителей есть возможность увидеть оригинальную кукольную постановку спектакля по хорошо известному сюжету, проверенную временем», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что впервые показ спектакля «Кентервильское привидение» от режиссера-постановщика А. Смирнов прошел в 2013 году.

Начало спектакля в 18:00. Подробную информацию о покупке билетов можно найти на официальном сайте Московского областного театра кукол.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на участие в конкурсе юных музыкантов
23 января 2024, 12:46

Фото: iStock/Laboko

Открылся приём заявок на участие в фестивале-конкурсе юных исполнителей «Одарённые дети Подмосковья», конкурс будет проводиться в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«В конкурсе 12 номинаций, они включают игру на различных музыкальных инструментах соло и в ансамбле, классический вокал, хоровое пение и теоретические дисциплины», — отмечается в сообщении.

Участие в конкурсе бесплатное. Полная информация о мероприятии размещена на сайте детской школы искусств «Классика» Одинцовского городского округа в разделе «Конкурсы». Заявки принимаются по электронной почте odarennyedetipodmo@yandex.ru до 22 февраля.

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#культура
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В Подмосковье работает выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…»
23 января 2024, 12:05

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Коломне завершается выставка «Сказки из жизни. Мой стиль начался с Брейгеля…». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Коломенской картинной галерее, в которой одновременно работает три выставочных зала для произведений живописи, графики, скульптуры, художественной фотографии и народного творчества.

«Дина Ельцева работает в станковой живописи в лубочно-примитивистском стиле. Тематикой ее работ является современная деревня, чьи жители стали персонажами ее произведений. В некоторых картинах воплощены известные пословицы, что помогло сформировать собственный стиль художницы еще в студенчестве», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что выставка завершиться 31 января 2024 года.

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#подмосковье
#художники
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Дом А. П. Чехова включен в предмет охраны, как объект культурного наследия
23 января 2024, 11:44

Фото: пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области

Утвержден предмет охраны Дом Чехова Антона Павловича в селе Мелихово. Об этом сообщила пресс-служба главного управление культурного наследия Московской области.
Главным управлением культурного наследия был утвержден предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Чехова Антона Павловича».

«Усадьбу в селе Мелихово Серпуховского уезда Московской губернии Чехов купил в 1892 году у театрального художника Н.П. Сорохтина. Одноэтажное, сложенное из бревен, здание главного дома усадьбы изначально имело симметричное решение главного фасада, к которому пристроили террасу. <…> 29 января 1941 г. в Мелихове открыт Музей А.П. Чехова, а после окончания войны началась работа по восстановлению главного усадебного дома по проекту А.А. Афанасьева и воспоминаниям сестры писателя Марии Павловны», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в 2018 г. удалось максимально восстановить внешний исторический облик здания, устранив грубые ошибки, допущенные при воссоздании в 1960 г.

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#подмосковье
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В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко
23 января 2024, 00:36

Фото: iStock/Marat_Musabirov

Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) скончался в возрасте 51 года в Петербурге. Об этом сообщил редактор портала «Культура Петербурга» Кирилл Рейн в своем Telegram-канале.
«Не могу осознать произошедшее. Ушел Ефр. Это просто невероятно. Не в нашем мире. Только в кошмаре», — написал он.
Причины смерти не уточняется.

Marksheider Kunst — петербургская музыкальная группа, основанная в 1992 году студентами Горного университета. Они считаются одними из первых исполнителей в России, играющих музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат в фильмах «Питер FM», «Кислород», «Любовь в большом городе — 2» и других.

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