«Шаляпин-фестиваль» в Сергиевом Посаде приурочат к Году семьи

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа 10 августа проведут традиционный «Шаляпин-фестиваль». Он будет приурочен к Году семьи, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери. Именно в этом храме в 1898 году знаменитый русский бас Фёдор Шаляпин венчался с балериной Иолой Торнаги.
Для посетителей подготовили и просветительскую программу. Для них пройдут выставки Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», а также «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также экскурсии. Настоятель храма иерей Дионисий Цветков проведёт встречу-беседу о традиционных духовных ценностях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Малышей познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, дадут возможность стать музыкантами настоящего оркестра. В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.
Найти подробную программу фестиваля можно на сайте.
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«Перед зрителями выступят солисты Московского театра оперетты, Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова, Московского музыкального театра «Геликон-опера», Народный ансамбль русской песни «Забава» Сергиево-Посадского городского округа, Ансамбль баянистов Московской областной филармонии «Русский тембр». Впервые в программе фестиваля примет участие автор-исполнитель, поэт, композитор Александр Галицкий», – рассказали в министерстве.
Для посетителей подготовили и просветительскую программу. Для них пройдут выставки Российского национального музея музыки «Михаил Глинка. Музыкальные путешествия», а также «Храмовый комплекс в Гагино и история венчания Фёдора Шаляпина и Иолы Торнаги», а также экскурсии. Настоятель храма иерей Дионисий Цветков проведёт встречу-беседу о традиционных духовных ценностях.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Малышей познакомят с народными играми и забавами, традиционными русскими инструментами, дадут возможность стать музыкантами настоящего оркестра. В течение дня будет работать ярмарка народных мастеров.
Найти подробную программу фестиваля можно на сайте.
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Лора Луганская