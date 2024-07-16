В Электрогорской больнице заработал цифровой рентген-аппарат

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Цифровой рентген-аппарат установили в стационаре Электрогорской больницы взамен устаревшей аналоговой техники, в сутки на нём можно провести около 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Новый рентген-аппарат отличается высоким качеством изображения, при этом лучевая нагрузка на пациента значительно снижена по сравнению с техникой предыдущего поколения. Рентген в Электрогорской больнице работает круглосуточно, он обслуживает как пациентов, проходящих лечение в стационаре, так и посетителей поликлинического отделения», — говорится в сообщении.Отмечается, что перед установкой нового рентген-аппарата в кабинете, где он находится, провели ремонт.
Медицинская техника закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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