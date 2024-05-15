Школьники собрались в селе Царёво на конкурс чтецов ко Дню Святого Николая

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.
В селе Царёво состоялся конкурс чтецов «Маленький подарок от большой души». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пушкинского городского округа.
«Конкурс был посвящён дню Святого Николая Чудотворца. Он прошёл в рамках I Свято-Никольских образовательных чтений в Царёво-Никольской воскресной школе. Дети читали стихи, затем их ждало чаепитие», – говорится в сообщении.В администрации отметили, что старшеклассники подготовили сообщения о событиях из истории XIX века.
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