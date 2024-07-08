В Большой Шатуре отпраздновали День семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности, провели в городском парке Шатуры, а также в парке «Крестов брод» в Рошале, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В Рошале юбилярам семейной жизни вручили медали «За любовь и верность», кроме того, в рамках праздника был организован концерт», — говорится в сообщении.В парке Шатуры также чествовали семейные пары, прожившие в браке более 40 лет, наград и поздравлений удостоились также и многодетные родители, а для детей провели развлекательную программу.
Праздник в шатурском парке завершился розыгрышем букета ромашек. Победителем стал мальчик Никита, которые подарил цветы своей маме.
Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья поздравил с Днём семьи, любви и верности председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
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