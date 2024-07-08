Именины Чайковского отметят в Клину классическим балетом на водной сцене

Фото: пресс-служба администрации г. о Клин
В городском округе Клин 13 июля состоится VII Фестиваль «Именины Петра». Таким образом отметят именины Чайковского, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Труппа Театра классического балета Людмилы Титовой представит одноактный балет Михаила Фокина «Шопениана». Мероприятие пройдёт на водной сцене Сестрорецкого парка и начнётся в 17 часов. Вход будет свободным.
Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра». Он проходил в уникальной локации – рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».
Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, цель фестиваля – подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях.
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«Балет «Шопениана» был создан Михаилом Фокиным в 1907 году и впервые представлен на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Это произведение не имеет сюжета, но передаёт атмосферу романтической мечты. Постановка состоит из восьми музыкальных номеров на музыку Шопена, включая полонез, ноктюрн, мазурку и тарантеллу. Под названием «Сильфиды» этот балет вошёл в репертуар многих трупп по всему миру», – говорится в сообщении.
Семь лет назад в Клину был проведён первый фестиваль «Именины Петра». Он проходил в уникальной локации – рядом с усадьбой Демьяново, вблизи площадки фестиваля флористики и дизайна «Вальс цветов».
Как рассказала глава городского округа Клин Алена Сокольская, цель фестиваля – подарить зрителям возможность насладиться историями, которые понятны без слов и рассказаны на языке вечной музыки. Она подчеркнула, что фестиваль демонстрирует возможности балета, но в неклассических, непривычных для зрителя декорациях.
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Лора Луганская