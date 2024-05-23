«Гжель» рассчитывает выйти на китайские маркетплейсы

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
«Объединение Гжель» планирует в ближайшее время выйти на китайские электронные торговые площадки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, подводя итоги VIII российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
«На выставке объединение было представлено новым торговым домом «Кузнецовский фарфор». Его регистрация будет завершена в ближайшее время, и это позволит продавать подмосковную продукцию на таких популярных торговых платформах, как Taobao, Tmall и JD», – рассказал коммерческий директор объединения Сергей Генералов.Как отметили в министерстве, во время участия в ЭКСПО представители «Гжели» договорилась о поставках с двумя дистрибьюторами из провинции Харбин. Отправить продукцию в КЕР планируют до конца мая.
Объединение включает производственный комплекс «Гжель», музей и ландшафтный парк. В прошлом году компания открыла свой магазин в Шанхае.
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