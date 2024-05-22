В Дубне преобразили памятник паровозу у вокзала Большая Волга

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне отреставрировали памятник паровозу, который уже 20 лет стоит напротив вокзала Большая Волга. Об этом сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Время и вандалы не пощадили локомотив – он лишился трубы, стёкол и перил. Инициатором масштабной реставрации стал Михаил Иванков. Ценный экспонат появился в Дубне в 2001 году как раз при его участии как первого замминистра путей сообщения России.
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«К 45-му дню рождения Дубны Министерство путей сообщения сделало наукограду подарок – памятник «Танк-паровоз 9П-742». Это бывший рабочий локомотив, который трудился на Транссибирской магистрали. В 2004 году его установили перед вокзалом. С того момента прошло 20 лет», – рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.
«Мы решили в честь юбилея привести его в надлежащий вид, пускай стоит дальше и радует глаз приезжих», – пояснил Михаил Иванков.Сейчас локомотив выглядит, как новый – яркий, со всеми деталями и блестящими информационными табличками.
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Лора Луганская