В Подмосковье покажут три фильма, посвященные Великой Отечественной Войне

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В Московской области к 22 июня и 3 сентября пройду показы документальных фильмов о Великой Отечественной Войне. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Фильмы покажут с целью патриотического воспитания предлагаю безвозмездно показать к 22 июня, 3 сентября документальные фильмы о Великой Отечественной Войне.
Присоединиться к просмотру фильмов смогут все желающие.
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«Показ фильмов «Мы в садовника играли…», «Чума. Хроники Третьего рейха», «Писательская рота» состоялся в рамках XIII Международного патриотического фестиваля «Борис Коценко представляет». Автор сценария и режиссер фильмов — Максим Кузнецов. Показы пройдут в образовательных учреждениях, летних детских лагерях и учреждениях культуры — библиотеках, музеях, дворцах культуры, кинотеатрах, парках», — говорится в сообщении.
Присоединиться к просмотру фильмов смогут все желающие.
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Мира Полтева