Химки примут Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки
Двадцатые Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту — Кубок памяти академика П. Д. Грушина — проведут на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в городском округе Химки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участие в турнире примут более 80 команд из 25 российских регионов, а также экипажи из Киргизии, Казахстана и Узбекистана», — говорится в сообщении.Церемония открытия турнира состоится в субботу, 7 сентября, в 11:00 на конкурном поле Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Посмотреть соревнования все желающие могут бесплатно.
Академик АН СССР Пётр Грушин, в честь которого названы соревнования, является автором значимых исследований в области ракетной техники и создателем нескольких ракетно-зенитных комплексов.
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