Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
«Танцевальную битву оценивало компетентное жюри в лице хореографа, заслуженного артиста России, художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина и победителя 4 сезона проекта «Танцы» хореографа Виталия Уливанова. Победителями по итогам отборочного тура была признана хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска.Поздравляем наш коллектив и их руководителя с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!», — поделились в пресс-службе.
На главной сцене Городского парка за звание сильнейших боролись танцевальные коллективы Красногорска, Мытищ и Химок.
Читайте также:
В Красногорске госэкзамены будут сдавать 5 тысяч выпускников
В Красногорске проведут комплексное благоустройство дворовых территорий
В Московской области провели марафон «150 приседаний» для долголетов