В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для гостей праздника подготовили концертную программу, мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному делу. В 8 утра начнутся Божественная литургия и праздничный молебен. В полдень своё мастерство продемонстрируют воспитанники школы дзюдо «Никита». Мастер-класс по колокольному звону стартует в 14 часов», – говорится в сообщении.Хуторское казачье общество им. Дмитрия Донского проведёт мастер-классы по владению шашкой, сборке-разборке автомата, тактической медицине и первой помощи. В 17 часов гостей фестиваля ждут выступление конноспортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.
Как отметили в администрации, посетители фестиваля смогут побывать на выставке-продаже швейных изделий мастерской «Шмель» и ярмарке, а также принять участие в акции «Письмо солдату».
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Лора Луганская