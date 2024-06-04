Праздники в честь Дня защиты детей в Подмосковье посетили более 130 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
«В рамках праздника юные гости фестиваля могли попробовать себя в разных профессиях, включая программирование, хореографию, науку и прочее», — говорится в сообщении.Ребятам выдавали их первую «трудовую книжку», а также проводили для них различные мастер-классы, спектакли, интерактивные программы и квесты. А на концертных площадках фестиваля выступали детские коллективы.
Кроме того, в 60 парках была проведена акция, организованная командой губернатора Московской области Андрея Воробьёва, в рамках которой ребят угощали мороженым.
Мероприятия были организованы в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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