Хиты «Ласкового мая» больше не принадлежат экс-продюсеру Разину
Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы и отменила решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, которым авторство песен «Ласкового мая» признавалось за продюсером Андреем Разиным. Решение вступает в силу немедленно, сообщили ТАСС адвокаты семьи певца.
Защита вдовы указала на противоречивость позиции Разина: в 2005 году он утверждал, что автором спорных произведений является Сергей Кузнецов, а в 2007-м «вспомнил», что автор — он сам. Суд также счел грубым процессуальным нарушением рассмотрение дела в порядке особого производства, а не искового.
Адвокат Асель Мухтарова-Казарновская добавила, что представленные стороной продюсера рукописные нотные листы содержали грубые музыкальные ошибки, несмотря на его утверждение о музыкальном образовании.
Ранее Светлана и дети Шатунова обратились в суд с иском к Разину, потребовав признать за ними исключительные права на 23 песни, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер». Суд исковые требования удовлетворил, а Разин не смог обжаловать отказ в правах на песни в Верховном суде РФ. Сейчас он заочно арестован по обвинению в мошенничестве.
