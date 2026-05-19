Хиты «Ласкового мая» больше не принадлежат экс-продюсеру Разину

ТАСС: суд отозвал у экс-продюсера Разина права на песни «Ласкового мая»

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы Юрия Шатунова Светланы и отменила решение Хостинского районного суда Сочи от 2007 года, которым авторство песен «Ласкового мая» признавалось за продюсером Андреем Разиным. Решение вступает в силу немедленно, сообщили ТАСС адвокаты семьи певца.