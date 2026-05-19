СМИ раскрыли гонорар Долиной за концерт в баре
Несмотря на громкий скандал вокруг недвижимости и сообщения о бойкоте выступлений, народная артистка России Лариса Долина продала все билеты на концерт в Москве. Мероприятие состоится 25 мая в баре Petter.
По данным издания «Абзац», стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тыс. рублей. Вместимость площадки — всего 91 место. Выручка исполнительницы хита «Погода в доме» за этот вечер составит порядка 1,3 млн рублей.
В начале мая Долина представила песню «Момент истины», в которой пожаловалась на тяжелую судьбу и сравнила себя с Иисусом Христом, идущим на распятие. Музыкальный продюсер Евгений Бабичев назвал такой шаг спекуляцией на чувствах аудитории.
Поводом для скандала стала продажа квартиры Долиной в Хамовниках. Собственницей жилья стала Полина Лурье. Артистка пыталась оспорить сделку, но суд встал на сторону покупательницы и обязал звезду освободить помещение.
