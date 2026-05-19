«Иду чинить «механизм»: Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова отправилась на операцию после перехода в Театр Сатиры

19 мая 2026, 14:39

Актриса Екатерина Волкова сообщила подписчикам об операции

Екатерина Волкова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Актриса, недавно покинувшая Театр Комедии из-за конфликта с руководством и уже устроившаяся в Театр Сатиры, встревожила поклонников. Екатерина Волкова сообщила, что легла в клинику на операцию, не раскрывая подробностей.





Об увольнении артистки якобы из-за возраста сообщалось 10 апреля. Это вызвало резонанс в мире отечественного шоубиза.





«Коротко о главном: сегодня иду чинить «механизм». Операция небольшая, но волнение есть. Поставьте сердечко, чтобы оно прошло быстрее», — обратилась к подписчикам Екатерина в личном блоге.