«Иду чинить «механизм»: Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова отправилась на операцию после перехода в Театр Сатиры
Актриса, недавно покинувшая Театр Комедии из-за конфликта с руководством и уже устроившаяся в Театр Сатиры, встревожила поклонников. Екатерина Волкова сообщила, что легла в клинику на операцию, не раскрывая подробностей.
Об увольнении артистки якобы из-за возраста сообщалось 10 апреля. Это вызвало резонанс в мире отечественного шоубиза.
«Коротко о главном: сегодня иду чинить «механизм». Операция небольшая, но волнение есть. Поставьте сердечко, чтобы оно прошло быстрее», — обратилась к подписчикам Екатерина в личном блоге.
Волкова рассказывала, что руководство также объяснило свое решение отсутствием подходящих для нее ролей и ее отказом играть в старых постановках. Сейчас она служит в Театре Сатиры.