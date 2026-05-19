Лолита призналась в новой вредной привычке
Лолита призналась, что стала зависима от леденцов в попытке бросить курить
Певица Лолита Милявская рассказала, что попытка отказаться от курения обернулась новой пагубной привычкой — зависимостью от леденцов. Ее слова передаёт «Пятый канал».
Артистка призналась, что поглощает леденцы в больших количествах — и днем, и ночью. По ее словам, перед сном на столе стоит целая тарелка, а наутро остаются одни фантики. При этом полностью отказаться от сигарет Лолите так и не удалось, но курить она стала гораздо реже.
«Я стала много леденцов есть. Это плохо», — отметила Милявская.Второй своей слабостью исполнительница назвала семечки. В прошлом она увлекалась ими настолько, что это разрушило ее зубы. Теперь певица осторожнее относится к этой пище, чтобы не повредить дорогостоящие виниры.