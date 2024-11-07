Подмосковных школьников пригласили принять участие в «Культурном марафоне»

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Просветительская акция «Культурный марафон» проводится в России в пятый раз, принять в ней участие приглашаются школьники, их родители и педагоги из всех регионов страны включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«В этом году «Культурный марафон» посвящён классической литературе, музыке и живописи. Эксперты подготовили для участников интерактивные развивающие тесты по теме «Русские классики через призму технологий», — говорится в сообщении.Тестирование в рамках «Культурного марафона» проводится в онлайн-режиме на платформе «Яндекс.Образование» с 5 ноября по 8 декабря. По итогам тестирования лучшие участники получат призы.
Ранее сообщалось, что пять представителей Московской области вышли в финал всероссийского конкурса гейм-разработчиков «Начни игру».
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