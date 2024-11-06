На набережной в Кашире заработала почта Деда Мороза

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Почтовый ящик для писем Деду Морозу установили в кафе на набережной в Кашире, вся корреспонденция, собранная там, будет переправлена в резиденцию главного зимнего волшебника в Великом Устюге, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В кафе на набережной в Кашире можно отправить письмо Деду Морозу, рассказав о своих мечтах, пожеланиях и планах. Выемка писем и открыток из этого почтового ящика производится ежедневно, все они своевременно будут доставлены «Почтой России» Дедушке Морозу в Великий Устюг», — говорится в сообщении.Отмечается, что почтовые ящики для писем Деду Морозу появятся также в парках округа Кашира. Их планируют установить во второй половине ноября. Авторам писем также напоминают, что получить ответ от волшебника можно только в том случае, если правильно указать обратный адрес.
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Лев Каштанов