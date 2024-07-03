В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий

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Конкурсы на соискание главных литературных премий Московской области начинается в регионе — премии имени Роберта Рождественского за поэзию и премии имени М.М. Пришвина за художественную прозу и публицистику, сообщает пресс-служба Минкультутризма Подмосковья.
«Премия имени М.М. Пришвина присуждается по номинациям «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Тексты должны быть посвящены любви к родному краю и быть образцом высокой нравственности и духовности», — говорится в сообщении.Премия имени Роберта Рождественского вручается в номинациях «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Для соискателей «Поэтического дебюта» есть возрастные ограничения: авторы должны быть не моложе 14 и не старше 35 лет.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области.
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