Худрука Театра кошек Куклачёва госпитализировали

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
18 ноября 2024 75-летний дрессировщик кошек обратился к медикам из Москвы. В настоящий момент ему нужно пройти обследование и курс терапии.
Весной текущего года артист перенёс обширный инфаркт. После него артист много разговаривал. Он самостоятельно ходил по палате и примерял костюмы. Работники медицинского учреждения пылись забирать у Юрия Куклачёва телефон, чтобы он поспал и отдохнул. Художественного руководителя Театра кошек планировали выписать из больницы еще к Пасхе, но врачи оставили его под наблюдением. 12 апреля артист почувствовал себя плохо во время своего юбилейного концерта «Самый добрый клоун». Потом его госпитализировали с инфарктом.
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