Стало известно, когда выпишут Юрия Куклачева

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом пишет Mash.
Отмечается, что артист много разговаривает. Самостоятельно ходит по палате и примеряет костюмы. Медики пытаются забрать у него телефон, чтобы он поспал и отдохнул. Его могли выписать из больницы еще к Пасхе. Однако врачи оставили его под наблюдением. В общем он чувствует себя хорошо, но быстро устает. Сообщается, что народный артист уже распланировал свои рабочие встречи, а также запланировал пресс-конференцию.
Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.
Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.
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