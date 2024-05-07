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Стало известно, когда выпишут Юрия Куклачева

Mash: перенесшего инфаркт Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая
07 мая 2024, 18:51
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Народного артиста РСФСР, 75-летнего Юрия Куклачева, перенесшего обширный инфаркт, планируют выписать из больницы 13 мая. Об этом пишет Mash.

Отмечается, что артист много разговаривает. Самостоятельно ходит по палате и примеряет костюмы. Медики пытаются забрать у него телефон, чтобы он поспал и отдохнул. Его могли выписать из больницы еще к Пасхе. Однако врачи оставили его под наблюдением. В общем он чувствует себя хорошо, но быстро устает. Сообщается, что народный артист уже распланировал свои рабочие встречи, а также запланировал пресс-конференцию.

Юрию Куклачёву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.



Напомним, что в 1990 году мэрия Москвы передала Куклачёву здание бывшего кинотеатра «Призыв». Артист открыл свой частный театр кошек. Его театр был единственным подобным заведением в мире, поскольку кошки считаются животными, которые очень трудно поддаются дрессировке. В 2005 году «Театр кошек Куклачёва» приобрёл статус государственного.

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В Сочи состоится конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика»
07 мая 2024, 19:10

Фото: iStock/nantonov

С 18 по 22 августа в Сочи будет проходить очередной главный отечественный композиторский музыкальный форум — Международный фестиваль — конкурс национальной патриотической песни «Красная Гвоздика» им. И. Д. Кобзона, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
Конкурс патриотической песни проводится на протяжение 50 лет. За это время он успел стать важным движущим локомотивом в создании музыкального искусства.

Особенное развитие конкурс-фестиваль получил после начала специальной военной операции на Украине.

«В этом году программа фестиваля-конкурса значительно расширится новыми произведениями создаваемыми бойцами непосредственно на фронте, в госпиталях, написанные самодеятельными авторами на основе реальных подвигов, спетые народными и профессиональными коллективами, олицетворяя собой основной девиз фестиваля — конкурса — «Новые Песни — Новой России», — уточнили представители «Красной Гвоздики».

Отправить заявку на участие или посещение конкурса можно на сайте: http://krasnaya-gvozdika.ru.

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#песня
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Россиянам раскрыли, как обезопасить дом от лесного пожара
Эксперт по безопасности Халилов рекомендовал сделать зону безопасности
07 мая 2024, 18:57

Фото: iStock/ankarb

Эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов рассказал, что для того, чтобы обезопасить себя и свой дом от лесных пожаров, надо оценить все риски и по возможности сделать зону безопасности вокруг строения, чтобы деревья находились дальше от дома.
«Надо понимать, есть ли в принципе угроза прихода лесного пожара в их деревнях и загородных посёлках. Есть районы, где пожары происходят каждый год, и их жителям следует заранее к ним готовиться. Так, если есть возможность совместно с местной администрацией делают так, чтобы деревья не находились близко к дому, делают специальную зону безопасности», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, такая мера спасёт ваш дом от перекинувшегося с деревьев огня.

Кроме этого, Халилов посоветовал всегда иметь запасы воды для того, чтобы можно было оперативно тушить возгорания.

А эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова поделилась, как спасти рассаду на участке от заморозков.

«Тепличные томаты, перцы, баклажаны надо укрыть двойным слоем лутрасила плотностью 60 г – так их можно спасти благодаря двойной защите. Если растения не в парнике, тогда на дуги также кладем лутрасил, но сверху накрываем еще пленкой, которую обычно используют для укрытия огурцов», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Воронова.

Ранее флорист Валентина Сафронова заявила, что для более долгого сохранения букета сирени куст необходимо срезать не днём, а ранним утром либо поздним вечером.

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#безопасность
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Подмосковных водителей предупредили о гололедице на дорогах из-за мокрого снега
07 мая 2024, 18:53

Фото и видео: пресс-служба Минтранса МО

Вечером 7 мая загруженность дорог Московской области составила 6 баллов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Рублёво-Успенском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе, а также на ЦКАД в районе посёлка Большие Вязёмы и деревни Павловское», – говорится в сообщении.
Как предупредили в министерстве, из-за усиления ветра в регионе и осадков в виде мокрого снега на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров.

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#московская область
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Подмосковным школьникам расскажут, как безопасно разместить объявления в интернете
07 мая 2024, 17:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Материалы видеороликов посвящены правилам безопасных сделок в интернете, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам расскажут о выборе надёжных продавцов и товаров, безопасном общении через инструменты платформы, оформлении доставки, правилах размещения объявлений. Они также узнают, как сохранить персональные данные и деньги при совершении интернет-сделок», – говорится в сообщении.
Проект предназначен для детей в возрасте от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами. Присоединиться можно по ссылке.

Ребята могут попробовать себя в конкурсе, запущенном в честь старта дебютного сезона в проекте IT-компании Авито, которая на этот раз стала партнёром проекта.

Учащиеся могут придумать сценарий новых приключений героев в цифровой среде. Авторы лучших сценариев получат поездку в офис Авито и подарки.

Сценарии можно отправлять на адрес school@avito.ru с указанием имени автора, школы и класса. Итоги подведут в сентябре.

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«Мне сказали больше секса»: Мария Ильюхина не прошла пробы в «Воронины»
07 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/fabioderby

О том, почему Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», что известно о её ребёнке и замужестве, читайте в материале «Радио 1».
История актрисы: как Мария Ильюхина попала в мир кино

Родилась Мария Ильюхина 19 ноября 2003 года в Москве. Отец Ильюхиной был хореографом. Он открыл собственную танцевальную студию, а мама стала заниматься с дочкой художественной гимнастикой едва ли не с первых месяцев жизни девочки. Дебютировала Мария Ильюхина в кино в 2008 году. Она сыграла роль Фроси в фильме «Девичник». В 2009 году Мария Ильюхина была утверждена на роль Маши, дочери Веры и Кости Ворониных, в телесериале «Воронины».

Актриса Мария Ильюхина: личная жизнь

Никто и не заметил, как из маленькой девочки выросла очаровательная девушка. Когда Марии Ильюхиной исполнилось 16 лет, она поссорилась с мамой и сбежала из дома, но быстро помирилась с родителями и вернулась домой. Одно время Мария Ильюхина встречалась с участником проекта «Голос. Дети» Марком Потаповым. В 2020 году актрису стали замечать в обществе студента Московского автомобильно-дорожного института по имени Роман. Все эти отношения для Ильюхиной закончились быстро. В конце ноября 2022 года Мария Ильюхина вышла замуж за однокурсника Алексея Шарова, оставив девичью фамилию.

Как прошли роды Марии Ильюхиной: о её ребёнке и что актриса рассказала о первых днях материнства

За несколько дней до своего 19-летия Мария Ильюхина узнала о том, что находится на шестом месяце беременности. 12 марта 2023 года у Марии Ильюхиной и Алексея Шарова родилась дочь. Мария Ильюхина наблюдалась и рожала по контракту в одном из клинических госпиталей Москвы. Она рассказывала, что схватки начались дома. «Я чувствовала, что скоро рожу», отмечала актриса.

Мария Ильюхина с мужем выбрали партнерские роды. Алексей все дни госпитализации был с ней. На родах он держал её за руку и перерезал пуповину.

Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале «Воронины», родила первенца
Актриса Мария Ильюхина, сыгравшая в сериале «Воронины», родила первенца

Почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»

Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины». В «Ворониных» она играла роль Маши. Отмечается, что её, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте, приглашали на пробы. Однако после них, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса.

Сама Мария Ильюхина назвала кастинг странным, так как от нее требовались нетипичные для ситкома сцены.

В личном блоге Мария Ильюхина опубликовала ролик. На нём она отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии. «Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, больше страсти, больше секса. Я ответила: «Ну ладно. Как хотите», — написала Ильюхина в своих социальных сетях.

Роль дочери в сериале «Воронины» исполнит 22-летняя Карина Орлова. «Позорище полное», — прокомментировала Мария Ильюхина появление в проекте Орловой. Она отметила, что теперь все поймут, каким образом берут на роль.

В пресс-службе телеканала СТС рассказали, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.

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Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Георгиевская ленточка»
07 мая 2024, 17:49

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В Московской области сотрудники Росгвардии поддержали Всероссийскую патриотическую акцию «Георгиевская ленточка». Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области приняли участие в ежегодной патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая поствящена 79-летию со Дня Великой Победы.

«В рамках акции росгвардейцы вручили жителям Московской области георгиевские ленты. Они являются символом памяти и уважения к подвигу советского народа в Великой Отечественной войне», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что сотрудники подразделения также поздравили жителей региона с наступающим праздником и напомнили правила ношении «Георгиевской ленточки».

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#акции
#подмосковье
#росгвардия
#георгиевская лента
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В Подмосковье проверили использование более 50 тысяч земельных участков
07 мая 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Проверку 50,5 тыс. участков на предмет соблюдения земельного законодательства провели инспекторы в Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
«В 2024 году земельные инспекторы уже провели обследование 50,5 тыс. земельных участков с целью выявления нецелевого использования земли, неиспользованных земель, самозахвата и других нарушений земельного законодательства», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что всего в текущем году планируется проверить 356 тысячи земельных участков — это на 50 тысяч больше, чем в 2023 году, и почти в два раза больше, чем в 2022 году.

В настоящий момент больше всего земельных участков — свыше 13 тысяч — было проверено в округах Волоколамский, Ступино и Серпухов. Кроме того, более чем по 10 тысяч участков земельные инспекторы проверили в Домодедове и Одинцовском округе.

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#земля
#минимущества
#наталья адигамова
#московская область
#подмосковье
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«Знакомства для честных»: Депутат рассказал о разделе знакомств на «Госуслугах»
Депутат Милонов: знакомства на «Госуслугах» помогут найти надёжного спутника
07 мая 2024, 17:41

Фото: iStock/oatawa

В России предложили создать на портале «Госуслуги» раздел для знакомств, где граждане могли бы безопасно и удобно найти себе партнера.
О работе раздела, где все желающие смогли бы найти свою вторую половинку, рассказал в беседе с «Радио 1» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов​.

«Ни один частный сервис не имеет юридической возможности проверять правильность указанных данных. Портал «Госулуги» проводит сертификацию учетной записи, таким образом, если вы хотите познакомиться для серьезных отношений, будете иметь возможность общаться только с теми, кто прошел проверку по выбранным вами фильтрам. Здесь все данные будут официальные, и можно как раз выбрать надёжного будущего спутника жизни, не попавшись на агентство эскортниц и прочих сомнительных личностей», — рассказал депутат.

Эксперт уточнил, что личные данные о недвижимости или заработной плате в анкете указываться не будут, зато можно увидеть, холост человек или же находится в браке.
«Никаких данных по недвижимости и зарплате быть не может, это неправильно указывать. На частных порталах знакомств множество людей, которые находятся в браке, но хотят сиюминутных увлечений на стороне. Частные порталы не имеют возможности получать государственные данные и проверять, в браке ли человек. А этот портал знакомств, будет предназначен именно для настоящей большой любви», — добавил эксперт.

По мнению собеседника, раздел знакомств на «госуслугах» поможет сберечь время и найти действительно надежного партнёра, потому что фильтры и официальные данные не позволят обмануть.

«Когда мы с кем-то знакомимся, мы имеем право на честную информацию, и в данном случае это как раз будет сервис для честных, а для остального остаются частные конторы», — добавил депутат.

Предложение отправлено на рассмотрение, но Виталий Милонов уверён, что подумать о нормальных честных юношах и девушках, которые хотят действительно найти себе судьбу, необходимо.

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В Подмосковье выполнили свыше 3,4 тыс. задач на приведение давления воды в норму
07 мая 2024, 17:31

Фото: istockphoto / Stockah

С начала года инспекторы ГУСТ МО проконтролировали выполнение более 3,4 тыс. задач на приведение давления воды в норму. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Жителям рассказали, что в многоквартирных домах нормой является давление от 0,03 до 0,6 МПа для холодной и от 0,03 до 0,45 МПа для горячей воды.

«С начала года управляющие организации Московской области выполнили более 3 тыс. заданий по нормализации напора воды — 2,4 тыс. заявок в общедомовых сетях и более 1 тыс. заявок в квартирах. Отработано более 2 тыс. заявок на приведение параметров давления горячей воды в норму и 1,4 холодной», — подчеркнули в пресс-службе ГУСТа.

Стоит отметить, что если в квартире слабый напор воды, то житель может оставить заявку в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или на портале ЕДС МО.

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