Куклачёв госпитализирован в кардиоцентр

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Народного артиста РСФСР дрессировщика Юрия Куклачёва госпитализировали в хирургическое отделение кардиологического центра.
В настоящее время Куклачёв проходит обследование. Возможно, ему будут делать операцию, сообщил собеседник «Известий».
Издание связалось с сыном Куклачёва Дмитрием, который сообщил, что артист чувствует себя нормально.
Он рассказал, что вчера отвёз отца на плановую проверку, а сегодня забрал домой.
Напомним, что 12 апреля Куклачёва госпитализировали с подозрением на обширный инфаркт прямо из концертного зала «Вегас Сити Холл», где состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею дрессировщика. Врачи подтвердили диагноз, обнаружив у него злокачественное новообразование в кишечнике.
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Издание связалось с сыном Куклачёва Дмитрием, который сообщил, что артист чувствует себя нормально.
Он рассказал, что вчера отвёз отца на плановую проверку, а сегодня забрал домой.
Напомним, что 12 апреля Куклачёва госпитализировали с подозрением на обширный инфаркт прямо из концертного зала «Вегас Сити Холл», где состоялось представление «Жемчужная нить», приуроченное к 75-летнему юбилею дрессировщика. Врачи подтвердили диагноз, обнаружив у него злокачественное новообразование в кишечнике.
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Анастасия Чинкова