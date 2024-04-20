Куклачев с трудом дышит после инфаркта

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт, пишет Telegram-канал Shot.
Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Сейчас артист начинает восстанавливаться: он уже немного передвигается по палате и выполняет простые обязанности, такие как мытье посуды.
Канал также сообщает, что Куклачев останется в больнице еще минимум 10 дней.
17 апреля сообщалось, что Куклачева перевели из реанимации в обычную палату. Врачи оценивают его состояние как стабильное. Сам клоун хочет скорее вернуться к работе.
Напомним, что 75-летнему Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта «Самый добрый клоун» 12 апреля, после чего его госпитализировали с инфарктом.
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