На фестивале Чайковского в Клину выступили одарённые дети

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО
Концерт одарённых детей, обучающихся в школах искусств Московской области, состоялся в рамках X Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Перед зрителями выступили победители губернаторской программы «Одарённые дети Подмосковья» Владислав Баланов, Иван Вахрушев, Артём Кирницкий, Дмитрий Климов, Анна Матвеева и Светлана Мосиенко, а также солисты Всероссийского юношеского симфонического оркестра под руководством Юрия Башмета Анна Беляева, Эльдар Бархалов, Софья Власова и Елизавета Дмитриенко», — говорится в сообщении.Концерт собрал около 300 зрителей.
Международный фестиваль Чайковского в Клину проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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