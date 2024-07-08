Видеоролик из Клина победил на конкурсе «Мы можем ВСЁ!»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Конкурс видеороликов «Мы можем ВСЁ!» провело Всероссийское общество инвалидов, победителем в номинации «Любимое дело» стала видеоистория Натальи Карповой из Клина «Исцеление танцем», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наталья Карпова работает инструктором по реабилитации а пансионате «Клинский». «Исцеление танцем» — это проект по инклюзивной хореографии. Он развивает образное мышление, эмоциональность, чувство ритма, помогает совершенствовать коммуникативные навыки и выходить из социальной изоляции», — говорится в сообщении.Всего на конкурс видеороликов было прислано 362 работы от любителей и профессионалов из 69 регионов России, включая новые территории. Конкурс проводился по четырём номинациям. Победителям положены дипломы и денежные призы.
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