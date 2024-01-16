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Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы

16 января 2024, 21:35
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Каширский краеведческом музей пригласил на иммерсивную выставку «Новый год на улице Советской», которая стала совместным проектом со студентами Президентской академии РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Однокомнатная квартира, обставленная типичной для 60-70-ых годов прошлого века мебелью, круглый стол и ковер на стене. Посетители старшего поколения легко узнают и другие детали времени: кинескопный телевизор, пассатижи рядом, используемые как пульт переключения каналов, хрустальные вазочки на столе. Игрушки на ёлке тоже знакомы – такие были в каждой советской семье», – говорится в сообщении.
Выставка предполагает погружение в прошлое. В дружелюбном пространстве можно ощутить запах духов из винтажного флакона, посидеть в кресле с деревянными подлокотниками, позвонить по телефону, прокручивая диск пальцем.

«У нас была задумка пригласить посетителей в гости к обычной семье. Вот на стене их портреты: мама, папа, ребёнок. Портреты выполнены Натальей Алексеевной Баженовой – прямым потомком знаменитого архитектора Василия Баженова, имеющего каширские корни. Мы сами связались с Натальей Алексеевной, и она передала нам эти портреты – свои студенческие работы», – рассказала директор Музея Ольга Халаим.
Выставка будет открыта в музее до 2 февраля.

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#московская область
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На форуме «Россия» школьники могут научиться снимать научно-популярное кино
16 января 2024, 17:25

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

На Международной выставке-форуме «Россия» школьники научатся снимать научно-популярное кино. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Дети смогут попробовать себя в роли режиссера благодаря креативному пространству киностудии им. М. Горького – «Кинокампус Горького» на форуме «Россия».

«Киностудия Горького активно развивает традиции научно-популярного кино в нашей стране — познавательные сериалы «Хочу все знать!», «Советский дизайн» уже нашли большой отклик среди молодежи. Теперь мастера Кинокампуса поделятся секретами создания такого контента, чтобы ребята сами при помощи универсального киноязыка научились рассказывать о сложных научных явлениях. И конечно, сняли свои первые кинопроекты»,— поделилась гендиректор киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева.

В рамках мастер-классов школьники смогут узнать подробности об основных экспонатах: Антикитерском механизме, Маятнике Чеботаева, Винте Архимеда, Клетке Фарадея и попробовать самостоятельно снять о них небольшие киноматериалы.

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#россия
#дети
#кино
#школьники
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#дизайн
#подмосковье
#мастер-класс
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В Котельниках состоится бесплатный концерт-дивертисмент
16 января 2024, 14:55

Фото: iStock/PongsakornJun

Концерт-дивертисмент «Рождественский калейдоскоп» состоится в доме культуры «Силикат» в Котельниках в четверг, 18 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Для зрителей выступит вокально-инструментальный ансамбль и шоу-театр «Ковёр-самолет». Артисты театра работают в жанре мюзикла, который требует от исполнителей не только актёрского мастерства, но и умения петь и танцевать. Труппа «Ковра-самолёта» неоднократно получала высокие оценки на различных фестивалях и побеждала на творческих конкурсах», — говорится в сообщении.

Представление начнётся в семь вечера по адресу: город Котельники, микрорайон Силикат, дом №32. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6 .

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#концерт
#котельники
#праздник
#культура
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В Подмосковье откроется историко-патриотическая выставка «Герои столетий»
16 января 2024, 11:55

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Дмитровский Кремль»

В музее-заповеднике «Дмитровский Кремль» начнет работать историко-патриотическая выставка «Герои столетий» . Об этом сообщил пресс-служба музея-заповедника.
Выставка начнет работать в Дмитрове с 17 января по 04 февраля. Она будет посвящена ярким военным событиям и великим полководцам России с самого момента ее существования.

«Основой экспозиции станут достоверные костюмы, доспехи, обмундирование, макеты вооружения, предметы быта, макеты орудий и др, выполненные как историческая реконструкция по археологическим, иллюстративным и письменным источникам. А по относительно недавно отгремевшей Великой Отечественной Войне мы сможем представить некоторые оригиналы предметов», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что вся выставка будет поделена на 6 блоков: «Древняя Русь IX-XI вв»,« Победы князя Александра Невского», «Россия в Смутное время, XVII в», «Россия в XVIII в. Победа Петра Первого в Северной войне со Швецией», «Россия в Отечественной войне 1812 года» и «Россия в эпоху Великой Отечественной Войны. Генерал Н. Ф. Ватутин и освобождение Донбасса».

В рамках сессий для гостей будут показы фильмов с участием опытных актеров в образах знаменитых полководцев.

Выставку модно будет посетить со среды по пятницу с 10:00 до 18:00.

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#подмосковье
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В Московской области состоится праздник русского валенка
16 января 2024, 11:16

Фото: istockphoto / artem charkin

В Наро-Фоминске 18 января организуют праздник русского валенка.Об этом сообщила пресс-служба министкрства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие состоится во Дворце культуры «Звезда» городского округа Наро-Фоминск.

«Одним из самых популярных символов русской культуры являются валенки – традиционные утепленные войлочные сапоги. Эта обувь украшала ноги русских с древних времен и до сих пор считается одним из самых удобных и надежных средств защиты от холода. Праздник русского валенка посвящен именно им и всему, что с ними связано», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что гостей ждут рассказы об истории рождения валенок, о различных традициях валяния, разнообразные игры и развлечения как для детей, так и для взрослых.

Начало праздника 18 января 2024 года в 13:00. Вход для всех желающих свободный.

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#выставка
#праздник
#кремль
#обувь
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#подмосковье
#наро-фоминск
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В Ногинске проведут мастер-класс для детей по основам скульптуры и живописи
15 января 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Мастер-класс «Основы живописи и классической скульптуры» организуют для детей в Центральном парке Ногинска в среду, 17 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«Мастер-класс проведёт профессиональный художник Виктор Рыбальченко. Он расскажет участникам занятия про основы композиции и научит технике рисунка и лепки из глины. Лепка развивает мелкую моторику, что позитивно влияет на зрительную память, координацию и речь», — отмечается в сообщении.

Мастер класс состоится по адресу: Московская область, Богородский городской округ, город Ногинск, улица Леснова, дом №2. Вход на мастер-класс свободный, но число участников ограничено. Занятие начнётся в пять часов вечера.
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#ногинск
#дети
#искусство
#мастер-класс
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Выставка живописи художницы Нины Габриэлян откроется в Подмосковье
15 января 2024, 14:50

Фото: istockphoto / AnnaStills

Жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку живописи художницы Нины Габриэлян в Щелковском историко-художественном музее. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Выставка будет открыта для посещения с 19 января.В рамках экспозиции будут представлены полотна разных лет, среди которых пейзажи, натюрморты, жанровые сцены и портреты.

«Автор выставки создает свои произведения в колористическом направлении живописи. Акцент в ее работах сделан на цветах, которые несут в себе основную содержательную нагрузку, интеллектуальную, эмоциональную и психологическую. При этом Нина Габриэлян является членом Союза писателей Москвы и Армении и Международного художественного фонда», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что выставка будет ​работать до 24 февраля 2024 года. Подробную информацию о билетах, музее и экспозиции можно найти на официальном сайте историко-художественного музея.

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#праздники
#выставки
#искусство
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В храме Христа Спасителя началось отпевание худрука Малого театра Юрия Соломина
15 января 2024, 14:10

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В храме Христа Спасителя в Москве началось отпевание Народного артиста СССР, художественного руководителя Государственного академического Малого театра Юрия Соломина, об этом сообщает «РИА Новости».
Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни.

Родственники артиста рассказали, что он ушёл из жизни спокойно, во сне, в своей квартире в Спиридоньевском переулке. Рядом с ним находилась его дочь. При этом, в конце 2023 года Соломин перенёс инсульт. Во время прогулки он потерял сознание и упал, после чего был госпитализирован в больницу.

15 января состоялась церемония прощания с Народным артистом, которая прошла на исторической сцене Малого театра. Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.

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В Московской области состоится показ спектакля «Идеальный свидетель»
15 января 2024, 13:21

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на спектакль «Идеальный свидетель». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет 21 января в культурно-просветительском центре «Дубровицы» городского округа Подольск.

«Постановку представят артисты Московских театров. История расскажет зрителям о любви и верности, течении жизни и о том, как неожиданно человек может обрести настоящее счастье. Спектакль богат на события и погрузит зрителей в волнительное ожидание развязки», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что билеты и полное описание спектакля можно найти на официальном сайте культурно-просветительского центра «Дубровицы».

Кроме этого, центр «Дубровицы» является вторым местом, где находится орган, который изготовили в Германии по французской технологии XIX века. Ещё один такой инструмент ​стоит в Большом зале Московской консерватории.

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В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» открывается выставка Зураба Церетели
15 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Масштабная выставка работ художника и скульптора Зураба Церетели «Радость жизни» откроется в Большом выставочном зале музея-заповедника «Дмитровский кремль» в пятницу, 19 января, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«В экспозицию вошли картины, написанные автором в различных стилях, — от бытового натюрморта до магического реализма», — отмечается в сообщении.

Посетители увидят также скульптуру Церетели «Мушкетёры» — она установлена в Гаскони, на родине главного героя знаменитого романа Дюма.

Выставка приурочена к 90-летию Зураба Церетели. Она будет работать до 3 марта по адресу: город Дмитров, улица Загорская, лом №17. Дополнительную информацию можно получить на сайте музея.

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