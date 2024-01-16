Иммерсивная выставка в Кашире перенесёт в 60-70-е годы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Каширский краеведческом музей пригласил на иммерсивную выставку «Новый год на улице Советской», которая стала совместным проектом со студентами Президентской академии РАНХиГС. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Однокомнатная квартира, обставленная типичной для 60-70-ых годов прошлого века мебелью, круглый стол и ковер на стене. Посетители старшего поколения легко узнают и другие детали времени: кинескопный телевизор, пассатижи рядом, используемые как пульт переключения каналов, хрустальные вазочки на столе. Игрушки на ёлке тоже знакомы – такие были в каждой советской семье», – говорится в сообщении.Выставка предполагает погружение в прошлое. В дружелюбном пространстве можно ощутить запах духов из винтажного флакона, посидеть в кресле с деревянными подлокотниками, позвонить по телефону, прокручивая диск пальцем.
«У нас была задумка пригласить посетителей в гости к обычной семье. Вот на стене их портреты: мама, папа, ребёнок. Портреты выполнены Натальей Алексеевной Баженовой – прямым потомком знаменитого архитектора Василия Баженова, имеющего каширские корни. Мы сами связались с Натальей Алексеевной, и она передала нам эти портреты – свои студенческие работы», – рассказала директор Музея Ольга Халаим.Выставка будет открыта в музее до 2 февраля.
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