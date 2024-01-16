Каширский школьник выиграл конкурс экологических проектов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Ученик седьмого класса Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната Никита Борискин стал победителем конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ.РФ». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конкурс детских и молодёжных экологических проектов проходил в Московской области четвёртый год подряд. Торжественная церемония награждения победителей конкурса «ЭКОПОДМОСКОВЬЕ 2023» состоялась в Мытищах. Никита победил в номинации видеоработ с проектом «Хочешь изменить экологию Земли? Начни с себя», – говорится в сообщении.Победителей наградили за участие в конкурсе, а также за вклад в популяризацию и сохранение экологии планеты.
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