В помещениях каширских школ проверили температуру

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире провели обход школ в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа. В посёлке Большое Руново и деревне Тарасково проверили температурный режим, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В зданиях школ выявили помещения, где температура не соответствует требуемым параметрам. Среди них актовые и спортивные залы, помещения пищеблока и столовых.
По результатам обхода первый замглавы администрации Сергей Кирюхин вместе с ресурсоснабжающими организациями и Управлением образования Каширы разработал меры по устранению проблемы. Сейчас закупают необходимые материалы, и, по словам Кирюхина, к концу недели температурный режим в проблемных школах будет налажен.
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«Сейчас мы подаём теплоноситель на социально значимые объекты выше на 8 градусов. Это первое. Во-вторых, проблемы выявлены, а, значит, мы решим их», – пообещал глава муниципалитета Михаил Шувалов.
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Лора Луганская